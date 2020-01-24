Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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ВОЗ не готова объявлять ЧС из-за китайского вируса, инцидент с российским генералом в Сирии, управляющая активами Магомедова решила уйти, новые правила получения американских виз для рожениц; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Ahn Young-joon / AP

Эксперты ВОЗ отказались объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 830 человек. Однако комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришел к выводу, что объявлять режим ЧС пока не нужно.

Несмотря на то что в самом Китае ситуация чрезвычайная, власти страны принимают достаточные меры, чтобы помешать распространению вируса, заявил руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус.

У организации есть надежда, что победить болезнь удастся в короткие сроки. При этом Гебреисус допустил сценарий, при котором проблема станет общемировой.

На текущий момент от болезни скончались 25 человек. Один смертельный случай зафиксирован в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации. Ведомство проводит мониторинг рейсов, прибывающих из КНР. По данным на 23 января, случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.



В Госдепе сообщили об инциденте с российским генералом в Сирии

Около года назад в Сирии представители международной коалиции задержали российского генерала. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с коалицией Джеймс Джеффри.