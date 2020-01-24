Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 23 янв, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 23 янв, 12:12
Основатели Faberlic объявили о создании собственной политической партии Политика, 08:12 В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса Общество, 08:09 Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России Бизнес, 08:01 Зачем сети гипермаркетов Globus магазины городского формата Pro, 08:01 Возняцки проиграла на Australian Open и завершила карьеру в теннисе Спорт, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:54 $10 млн за теплицу: как заработать на садоводах-любителях — Bloomberg Pro, 07:45 Входящий в топ-200 Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии Бизнес, 07:45 Япония подтвердила второй случай заражения новым коронавирусом из Китая Общество, 07:20 Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой Бизнес, 07:00 Глава Гидромецентра спрогнозировал морозную погоду в феврале Общество, 06:26 На Урале при хлопке газа в пятиэтажном доме пострадал человек Общество, 06:04 СМИ опубликовали список возможных интернет-ресурсов с бесплатным доступом Технологии и медиа, 05:51 Граничащая с Россией провинция КНР заявила о первой жертве коронавируса Общество, 05:49
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

ВОЗ не готова объявлять ЧС из-за китайского вируса, инцидент с российским генералом в Сирии, управляющая активами Магомедова решила уйти, новые правила получения американских виз для рожениц; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Ahn Young-joon / AP

Эксперты ВОЗ отказались объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 830 человек. Однако комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришел к выводу, что объявлять режим ЧС пока не нужно.

  • Несмотря на то что в самом Китае ситуация чрезвычайная, власти страны принимают достаточные меры, чтобы помешать распространению вируса, заявил руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус.
  • У организации есть надежда, что победить болезнь удастся в короткие сроки. При этом Гебреисус допустил сценарий, при котором проблема станет общемировой.
  • На текущий момент от болезни скончались 25 человек. Один смертельный случай зафиксирован в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией.
  • Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации. Ведомство проводит мониторинг рейсов, прибывающих из КНР. По данным на 23 января, случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.


В Госдепе сообщили об инциденте с российским генералом в Сирии

Около года назад в Сирии представители международной коалиции задержали российского генерала. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с коалицией Джеймс Джеффри.

  • Джеффри отметил, что между Россией и США действуют договоренности о предотвращении конфликтных ситуаций. Главным образом, соглашение действует в воздушном пространстве. Однако избежать инцидентов на земле не удалось.
  • В качестве примера спецпредставитель Госдепа привел ситуацию в районе сирийского города Манбидж. «Русские тогда вышли к юго-восточным районам города. И на одном из блокпостов мы задержали русского генерал-майора, который пытался проехать в сторону Манбиджа. Но подобные вопросы военные решают между собой по своим каналам», — сообщил дипломат.


Управляющая активами Магомедова решила уйти в отставку


Лейла Маммедзаде, управляющая активами Зиявудина Магомедова, решила уйти из группы FESCO (последний актив арестованного бизнесмена). Об этом она заявила в интервью РБК.

  • Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был задержан и позднее арестован вместе с братом Магомедом в конце марта 2018 года. Основа обвинения — создание преступного сообщества. За время следствия, которое продолжается до сих пор, братья при участии Маммедзаде продали практически все свои активы.
  • «Я выполнила много задач — за последние сложные два года FESCO стабильна и в лучшем состоянии, чем когда-либо было, у Зиявудина Магомедова <…> больше нет никаких долгов, которые угрожали бы ему и его семье», — отметила Маммедзаде.
  • Но управляющая и бизнесмен по-разному видят будущее FESCO. «Я всегда выступала за добровольное стратегическое партнерство и развитие компании с сильным игроком», — заявила Маммедзаде. Магомедов же не собирается привлекать партнеров.
  • По словам Маммедзаде, далее группой, вероятно, будут управлять родственники Магомедова: «Компания перейдет под управление близких ему людей, которым он на 100% доверяет. Скажу больше: они уже начали играть достаточно активную роль в жизни компании, и с их решениями мне трудно соглашаться. В связи с этим я, как профессиональный менеджер, считаю правильным отойти в сторону».

В Госдепе разъяснили новые правила выдачи виз для рожениц из других стран

Новые правила выдачи американских виз коснутся тех женщин, у кого рождение ребенка в США будет основной целью поездки в страну, сообщили в Госдепартаменте.

  • «Поездка в США, главной целью которой служит получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории Соединенных Штатов, считается недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа B», — говорится в заявлении.
  • Если консульские сотрудники будут подозревать, что заявитель хочет посетить страну только с этой целью, в визе ему будет отказано. Для опровержения подозрений обратившемуся за визой придется привести веские доводы в пользу того, что поездка осуществляется с иной целью.
  • Есть и исключение. Оно коснется тех женщин, кто сможет доказать, что именно США являются наиболее приемлемым местом для рождения ребенка — например, в связи с потребностью в определенном медобслуживании из-за возможных осложнений при беременности.
Автор: Сергей Витько
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter