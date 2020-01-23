В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Главным образом оно действует в воздушном пространстве. «Их авиация не летала над северо-восточными районами Сирии, мы не летали над остальной частью страны», — сказал он.

При этом Джеффри отметил, что определенные нестыковки были. Например, речь идет об инциденте, который около года назад произошел в районе сирийского города Манбидж. «Русские тогда вышли к юго-восточным районам города. И на одном из блокпостов мы задержали русского генерал-майора, который пытался проехать в сторону Манбиджа. Но подобные вопросы военные решают между собой по своим каналам», — добавил дипломат.

Он отметил, что обе стороны понимают, что избегать конфликтов очень важно.