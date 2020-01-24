В Госдепе разъяснили новые правила выдачи виз для рожениц из других стран

Госдепартамент США разъяснил новые правила выдачи американских виз женщинам из других стран, желающим родить на территории Соединенных Штатов с целью дальнейшего получения ребенком американского гражданства. Изменения коснутся тех, у кого рождение ребенка в США будет основной целью поездки в страну. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, размещенном в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

«Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа «B», — говорится в документе.

В соответствии с новыми правилами консульские сотрудники за рубежом будут отказывать в визах категории В заявителю, если у них будут основания считать, что основной целью подачи запроса на визу этим заявителем является получение американского гражданства его будущим ребенком. Для опровержения таких подозрений просителю визы необходимо будет привести веские доводы в пользу того, что в своей поездке он преследует иные цели. Однако исключения могут сделать тем женщинам, которые смогут доказать, что именно США являются наиболее приемлемым местом для рождения ребенка из-за необходимости получения определенного медицинского обслуживания в связи с возникшими во время беременности осложнениями.

В документе отмечается, что подобные меры направлены на пресечение преступной деятельности и обеспечение общественной безопасности, национальной безопасности и целостности миграционной системы США.

23 января Госдепартамент объявил о новых правилах, которые будут затруднять въезд беременных женщин в США по туристическим визам в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по сокращению «врожденного туризма» или иностранных граждан, приезжающих в страну, чтобы родить детей на территории США. Новые правила вступают в силу с 24 января 2020 года.