Рекордные расходы бюджета, кандидат на пост Белозерцева. Главное за ночь

Россия за год потратила рекордную сумму; арестованному губернатору Ивану Белозерцеву нашли замену; что в ЕС думают о поставках «Спутник V»; на границе с Китаем скопились поезда; в Хибинах лавина накрыла детей — в обзоре РБК

Рекордные госрасходы в истории России

В 2020 году из-за пандемии Россия потратила рекордную сумму в реальном выражении с начала 1990-х годов, следует из расчетов Центра развития НИУ ВШЭ.

Речь идет о расширенном понимании госрасходов: федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами плюс три внебюджетных фонда. В совокупности траты этих источников достигли 42,15 трлн руб., из них 54% — расходы федерального бюджета.

В процентном отношении к ВВП расширенные госрасходы в 2020 году составили 39,5% ВВП. Это почти на 5 п.п. больше, чем в среднем за 2011–2019 годы. В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только один раз — в кризисном 2009 году (41,4% ВВП), но тогда российский ВВП упал на 7,8%.

В то же время по уровню госдолга Россия занимает одно из самых низких мест в мире — около 20% ВВП, даже несмотря на увеличение госдолга в 2020 году на 5,4 трлн руб. В Минфине РБК сообщили, что наращивать государственный долг такими же темпами, как в предстоящие годы, не планируется — «поскольку его безопасный уровень предполагает не только общий объем, но и разумную стоимость обслуживания».