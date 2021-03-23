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Рекордные расходы бюджета, кандидат на пост Белозерцева. Главное за ночь

Россия за год потратила рекордную сумму; арестованному губернатору Ивану Белозерцеву нашли замену; что в ЕС думают о поставках «Спутник V»; на границе с Китаем скопились поезда; в Хибинах лавина накрыла детей — в обзоре РБК

Рекордные госрасходы в истории России

В 2020 году из-за пандемии Россия потратила рекордную сумму в реальном выражении с начала 1990-х годов, следует из расчетов Центра развития НИУ ВШЭ.

  • Речь идет о расширенном понимании госрасходов: федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами плюс три внебюджетных фонда. В совокупности траты этих источников достигли 42,15 трлн руб., из них 54% — расходы федерального бюджета.
  • В процентном отношении к ВВП расширенные госрасходы в 2020 году составили 39,5% ВВП. Это почти на 5 п.п. больше, чем в среднем за 2011–2019 годы. В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только один раз — в кризисном 2009 году (41,4% ВВП), но тогда российский ВВП упал на 7,8%.
  • В то же время по уровню госдолга Россия занимает одно из самых низких мест в мире — около 20% ВВП, даже несмотря на увеличение госдолга в 2020 году на 5,4 трлн руб. В Минфине РБК сообщили, что наращивать государственный долг такими же темпами, как в предстоящие годы, не планируется — «поскольку его безопасный уровень предполагает не только общий объем, но и разумную стоимость обслуживания».

Какой фискальной политики придерживается Россия в последние годы и на что больше всего тратит — читайте в материале РБК.

Кандидата на пост арестованного губернатора нашли в Совфеде

Наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области является сенатор Олег Мельниченко, рассказали источники РБК. В Совете Федерации он представляет заксобрание региона, а также занимает пост главы комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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  • Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по обвинению во взяточничестве. Согласно версии СК, он через посредников получил деньги и ценности на общую сумму 31 млн руб. за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», которая поставляла лекарства медучреждениям региона. Глава региона арестован на два месяца, свою вину он не признает.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России
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В ЕС назвали сложности с поставками «Спутник V»

России могут «потребоваться годы», чтобы разработать устойчивую цепочку поставок вакцины, заявил РБК официальный представитель Еврокомиссии. По его словам, российский препарат очень сложен в производстве, поскольку, по сути, он представляет собой сразу две вакцины — первая и вторая дозы.

  • При выборе вакцины Еврокомиссия руоводствуется оценкой производственных мощностей и возможности доставки вакцины в срок, а не страной производства, заявил представитель организации. Если поставка «Спутник V» будет разрешена на европейский рынок, это повлечет за собой оценку производственных площадок. Другие критерии — ответственность по контрактам, цена и обязательство сделать часть будущих доз вакцин доступной для стран с низким и средним уровнем дохода.

Сегодня: Президент России Владимир Путин сделает прививку от COVID-19.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
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На границе с Китаем возникли очереди поездов

С конца прошлого года Китай задерживает прием грузов на сухопутных погранпереходах, на железнодорожных путях скопились очереди из грузовых поездов, выяснил РБК. Сейчас в очереди — свыше 70 поездов, в том числе более 20 контейнерных поездов, десять — с лесными грузами, десять — с углем.

  • Представитель РЖД подтвердил РБК, что со стороны «Китайских железных дорог» (КЖД) есть «определенные ограничения», и компания неоднократно обсуждала с партнерами возникшие затруднения. Представитель «Китайских железных дорог» в Москве отказался от комментариев.
  • По информации РЖД, сложности с вывозом лесной продукции связаны с повышенными требованиями, предъявляемыми к ней контрольно-надзорными органами КНР, а уголь теперь Пекин принимает только в контейнерах. Китайская сторона также задерживает поезда в связи с проверками из-за эпидемиологической ситуации.

В Хибинах лавина накрыла детей

Вечером 22 марта в Хибинах, недалеко от поселка Имандра, сошла лавина. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа из 16 человек, 13 из которых — несовершеннолетние дети в возрасте от десяти до 15 лет. Они катались на лыжах.

  • Под снегом оказались трое: двух удалось сразу откопать, однако 13-летнюю девочку из Санкт-Петербурга достать получилось не сразу. Ее достали из-под снега без признаков жизни, сообщало МЧС, позднее в СК подтвердили, что медикам не удалось спасти ребенка. Ведомство открыло дело «по факту гибели ребенка» — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК)
  • Однако затем министерство информационной политики Мурманской области сообщило ТАСС, что девочка выжила, хотя находится, со слов спасателей, в тяжелом состоянии. Утром 23 марта медики все же констатировали смерть ребенка.

За какими событиями следить сегодня

  • Басманный суд Москвы второй раз попытается рассмотреть вопрос об аресте главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Накануне Шпигелю стало плохо во время слушания о его аресте: главу «Биотэк» вынесли из здания на носилках и увезли на скорой помощи. Суд отложил заседание.
  • В судебном участке района Новокосино рассмотрят дело юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в жилище. В Twitter Соболь, которая сейчас под арестом по другому обвинению, говорилось, что дело возбуждено по заявлению тещи Константина Кудрявцева — фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. В ФСБ материалы расследования называли подделкой и «спланированной провокацией».
  • Сеть магазинов видеоигр GameStop, бумаги которой благодаря флешмобу пользователей Reddit стали «мемными» в январе, отчитается о квартальных финансовых результатах. На Уолл-стрит их считают крайне переоцененными. Отчет выйдет после завершения основных торгов (23:00 мск) и может оказать влияние на динамику акций в ходе американского постмаркета. Отчитаются о финансовых результатах за прошлый год также компании «Эталон» и Adobe.
  • Какие события влияют на курс рубля и чего ждать от российской валюты сегодня — в подборке РБК Инвестиции.
Автор
Наталья Демченко
бюджетные расходы пандемия COVID-19 Пензенская область губернатор Иван Белозерцев вакцина Спутник V ЕС Хибинские горы лавина погибшие лес Китай поезд граница главные новости ...
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