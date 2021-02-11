Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища

Речь идет о квартире фигуранта расследования Bellingcat Константина Кудрявцева, к которой Соболь приезжала в декабре 2020 года после публикации телефонного разговора с ним Алексея Навального

Любовь Соболь (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Юристу ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любови Соболь предъявили обвинение по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом говорится в посте, опубликованном в ее Twitter.

Соболь сейчас находится под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей.

«С завтрашнего дня ФСИН будет возить ее в главное следственное управление СК по Москве на ознакомление с делом», — говорится в сообщении. Автор поста уточнил, что дело возбуждено по заявлению тещи Константина Кудрявцева — фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального.В ФСБ называли материалы расследования подделкой и «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию службы и ее сотрудников».

После публикации расследования и телефонного разговора Навального с Кудрявцевым, во время которого оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, Соболь приехала к дому Кудрявцева, где вскоре и была задержана.

«Соболь и ее адвокат требовали проведения полиграфа (детектора лжи) тещи Кудрявцева, но следователи им отказали в этом ходатайстве», — сообщается в следующем твите.