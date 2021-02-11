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Дело Навального ,  
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Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища

Речь идет о квартире фигуранта расследования Bellingcat Константина Кудрявцева, к которой Соболь приезжала в декабре 2020 года после публикации телефонного разговора с ним Алексея Навального
Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Юристу ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любови Соболь предъявили обвинение по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом говорится в посте, опубликованном в ее Twitter.

Соболь сейчас находится под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей.

«С завтрашнего дня ФСИН будет возить ее в главное следственное управление СК по Москве на ознакомление с делом», — говорится в сообщении. Автор поста уточнил, что дело возбуждено по заявлению тещи Константина Кудрявцева — фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального.В ФСБ называли материалы расследования подделкой и «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию службы и ее сотрудников».

После публикации расследования и телефонного разговора Навального с Кудрявцевым, во время которого оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, Соболь приехала к дому Кудрявцева, где вскоре и была задержана.

«Соболь и ее адвокат требовали проведения полиграфа (детектора лжи) тещи Кудрявцева, но следователи им отказали в этом ходатайстве», — сообщается в следующем твите.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Соболь предъявили обвинения по «санитарному делу»
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Любовь Соболь в зале суда

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Авдокат Соболь 25 декабря 2020 года сообщил, что в отношении Соболь возбудили уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище с применением либо угрозой применения насилия. Ч. 2 ст. 139 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., или исправительные либо принудительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы до двух лет.

4 февраля Соболь предъявили обвинение еще по одному делу — о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованного митинга в поддержку Навального. «Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путем уговора и призыва», — сообщил тогда ее адвокат Владимир Воронин.

В тот же день обвинение по «санитарному делу» предъявили главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. «Следствие считает, что своими действиями Анастасия якобы призвала их (больных COVID-19. — РБК) выйти на улицу и тем самым подстрекала их нарушить санитарно-эпидемиологические нормы», — рассказал тогда ее адвокат Дмитрий Джулай, добавив, что Васильева «никого не призывала и уж точно не призывала выходить заболевших людей и нарушать нормы».

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
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Фото:Андрей Любимов / РБК

По этому же делу обвинение получила муниципальный депутат Люся Штейн, которую также отправили под домашний арест. Штейн не признала вину, обвинение ее защита считает абсурдным. Фигурантами этого дела стали также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, Олег Навальный, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальный депутат Константин Янкаускас.

Массовые акции протеста в поддержку Навального прошли в России 23, 31 января и 2 февраля. В общей сложности на них было задержано более 10 тыс. человек.

Автор
Владислав Гордеев
уголовное дело ФСБ Алексей Навальный Любовь Соболь
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