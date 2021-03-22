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СК завел дело после гибели ребенка при сходе лавины в Мурманской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки под снежной лавиной в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка 2008 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»)», — сообщили в ведомстве.

Спасатели в Хибинах нашли мертвой попавшую под лавину девочку
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Фото:МЧС РФ

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