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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Мишустин назначил на новые должности Топилина и Скворцову, британский парламент утвердил законопроект о Brexit, правила предустановки российского софта, ВЭБ продаст ЦСКА; главные новости — в обзоре РБК
Михаил Мишустин (справа) (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Мишустин сделал несколько кадровых назначений

Новым главой Пенсионного фонда России вместо Антона Дроздова стал бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Дроздов же назначен на должность заместителя министра финансов. Решение принял глава правительства Михаил Мишустин.

  • Топилин возглавлял Минтруд на протяжении восьми лет — с 2012 года. Во вторник, 21 января, министром труда был назначен бывший заместитель министра финансов Антон Котяков. Таким образом, все трое — Топилин, Дроздов и Котяков — поменялись должностями.
  • Другим своим распоряжением Мишустин назначил Веронику Скворцову, ранее возглавлявшую Минздрав, на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Предыдущий глава агентства Владимир Уйба стал заместителем министра здравоохранения.
  • Скворцова занимала министерский пост с 2012 года. Со вторника Минздрав возглавляет бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко. Он оставил ведомство на своего заместителя Дмитрия Пархоменко.

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Обе палаты парламента страны одобрили законопроект премьера Бориса Джонсона о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза (ЕС).

  • Следующий этап — формальное одобрение от королевы Елизаветы II. Как ожидается, она подпишет документ уже в четверг, 23 января.
  • На следующий день дать согласие на условие выхода Великобритании должны главы Европейского совета и Еврокомиссии. А 29 января свое решение вынесет Европарламент.
  • Выход Британии из ЕС намечен на 31 января, однако до конца 2020 года ничего не изменится, так как до декабря будет идти переходный период — все это время стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба огласила концепцию того, как будет реализован закон об обязательной предустановке отечественного ПО.

  • Ответственность по установке софта ляжет на производителей устройств, при этом они смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу.
  • Согласно концепции ФАС, для смартфонов предустановка отечественного ПО станет обязательной с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 2021-го, для компьютеров — с 2022-го, а для Smart ТВ и ТВ-приставок — с 2023 года.
  • Для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов софта. Списка конкретных приложений (от конкретных разработчиков) не будет, так как это нарушает закон о конкуренции. Будет указан тип ПО и требования к разработчику.
  • Предварительно для смартфонов это: поиск, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональная платежная система «Мир».

ВЭБ начал переговоры о продаже футбольного ЦСКА

После того как ВЭБ.РФ станет владельцем 75% акций ЦСКА, госкорпорация намерена продать этот непрофильный актив. Первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев сообщил, что переговоры с инвесторами уже идут.

  • О переходе ЦСКА под контроль ВЭБа стало известно в середине декабря 2019 года. Госкорпорация согласилась конвертировать долг клуба в акции.
  • Сейчас 76,44% акций ЦСКА принадлежат Bluecastle Евгения Гинера, остальное — российскому юрлицу «АВО-Капитал», также подконтрольному Bluecastle. После завершения сделки по конвертации акций у футбольного клуба не останется долга перед ВЭБом. Это позволит госкорпорации распустить резервы на 14 млрд. руб.
  • «До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой», — пояснил Кузовлев. По его словам, в будущем ВЭБ планирует продать свой пакет акций футбольного клуба «по цене, которая не ниже цены приобретения».
Автор: Сергей Витько
Теги: Максим Топилин, Вероника Скворцова, Brexit, ЦСКА
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