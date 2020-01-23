Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Мишустин сделал несколько кадровых назначений
Новым главой Пенсионного фонда России вместо Антона Дроздова стал бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Дроздов же назначен на должность заместителя министра финансов. Решение принял глава правительства Михаил Мишустин.
- Топилин возглавлял Минтруд на протяжении восьми лет — с 2012 года. Во вторник, 21 января, министром труда был назначен бывший заместитель министра финансов Антон Котяков. Таким образом, все трое — Топилин, Дроздов и Котяков — поменялись должностями.
- Другим своим распоряжением Мишустин назначил Веронику Скворцову, ранее возглавлявшую Минздрав, на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Предыдущий глава агентства Владимир Уйба стал заместителем министра здравоохранения.
- Скворцова занимала министерский пост с 2012 года. Со вторника Минздрав возглавляет бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко. Он оставил ведомство на своего заместителя Дмитрия Пархоменко.
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