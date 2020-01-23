Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Следующий этап — формальное одобрение от королевы Елизаветы II. Как ожидается, она подпишет документ уже в четверг, 23 января.

На следующий день дать согласие на условие выхода Великобритании должны главы Европейского совета и Еврокомиссии. А 29 января свое решение вынесет Европарламент.

Выход Британии из ЕС намечен на 31 января, однако до конца 2020 года ничего не изменится, так как до декабря будет идти переходный период — все это время стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба огласила концепцию того, как будет реализован закон об обязательной предустановке отечественного ПО.

Ответственность по установке софта ляжет на производителей устройств, при этом они смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу.

Согласно концепции ФАС, для смартфонов предустановка отечественного ПО станет обязательной с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 2021-го, для компьютеров — с 2022-го, а для Smart ТВ и ТВ-приставок — с 2023 года.

Для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов софта. Списка конкретных приложений (от конкретных разработчиков) не будет, так как это нарушает закон о конкуренции. Будет указан тип ПО и требования к разработчику.

Предварительно для смартфонов это: поиск, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональная платежная система «Мир».

ВЭБ начал переговоры о продаже футбольного ЦСКА

После того как ВЭБ.РФ станет владельцем 75% акций ЦСКА, госкорпорация намерена продать этот непрофильный актив. Первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев сообщил, что переговоры с инвесторами уже идут.