ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

ФАС определила, как и какие российские приложения производители должны будут устанавливать на гаджеты, продаваемые в России. С июля 2020 года требование станет обязательным для смартфонов, а к 2023-му — для остальных устройств

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Закон об обязательной предустановке отечественного ПО на устройства будет реализован в несколько этапов, а ответственность по установке софта ляжет на производителей устройств, которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу. Такую концепцию реализации закона представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) озвучил на совещании с участниками телеком-рынка в рамках совещания, которое прошло в среду, 22 января. Об этом РБК рассказал участник совещания. Содержание встречи также подтвердил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, который присутствовал на ней.

Согласно концепции, которую предлагает ФАС:

с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов;

с 2021 года — для планшетов;

с 2022 года — для компьютеров;

с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.

Для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов софта. Предварительно для смартфонов это: поиск, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональная платежная система МИР. Для планшетов, компьютеров и Smart ТВ этот перечень будет дополнен аудиовизуальными сервисами и приложениями, обеспечивающими трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

«Перечня конкретных приложений (от конкретных разработчиков) не будет, так как это нарушает закон о конкуренции. Будет указан тип ПО и требования к разработчику. Какое именно приложение выбрать, производитель будет решать самостоятельно», — уточнил собеседник РБК.