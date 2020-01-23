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Временным главой Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко временно исполняющим обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Об этом сообщается на сайте правительства.

Ранее Пархоменко был замруководителя Росздравнадзора. Он занимал эту должность с апреля 2013 года. Источники РБК сообщали, что руководителем Росздравнадзора станет экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, однако ее назначили главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства
Политика

Пархоменко является доктором фармацевтических наук. В 1984 году он окончил первый Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, а в 2004 году — Российскую академию государственной службы при президенте России, где изучал государственное и муниципальное управление.

В середине января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию было объявлено об отставке правительства. Глава Государства назначил новым премьер-министром бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Экс-премьер Дмитрий Медведев стал заместителем главы Совета безопасности.

Теги: Росздравнадзор, правительство, назначение, Михаил Мишустин
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