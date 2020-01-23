Мишустин назначил экс-главу ФМБА замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Уйбу замглавой Министерства здравоохранения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Назначить Уйбу Владимира Викторовича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», -говорится в сообщении.

Уйба с 2004 года был руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Новым главой агентства стала бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Источники РБК сообщали, что она уйдет из правительства. Собеседники отмечали, что кандидатами на пост главы Минздрава являются Владимир Уйба и руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.