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Мишустин назначил экс-главу ФМБА замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Уйбу замглавой Министерства здравоохранения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Назначить Уйбу Владимира Викторовича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», -говорится в сообщении.

Уйба с 2004 года был руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Новым главой агентства стала бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Общество

Источники РБК сообщали, что она уйдет из правительства. Собеседники отмечали, что кандидатами на пост главы Минздрава являются Владимир Уйба и руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

В середине января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил внести поправки в Конституцию. После этого бывший тогда премьер-министром Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Впоследствии президент назначил новым главой кабмина Михаила Мишустина, который ранее занимал должность главы Федеральной налоговой службы.

Теги: Михаил Мишустин, Минздрав, Владимир Уйба
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Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства
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Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
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