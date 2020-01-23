Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 22 янв, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 22 янв, 13:13
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек Общество, 04:39 Российские хоккеисты разгромили США в финале юниорской Олимпиады Спорт, 03:56 В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета Общество, 03:22 Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit Политика, 03:17 Временным главой Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко Политика, 02:42 «Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии Спорт, 02:11 Мишустин назначил экс-главу ФМБА замминистра здравоохранения Политика, 01:50 Мишустин уволил главу ПФР и назначил его замминистра финансов Политика, 01:48 Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства Политика, 01:42 Мишустин назначил Топилина председателем правления Пенсионного фонда Политика, 01:22 Фигуристы Бойкова и Козловский побили мировой рекорд на чемпионате Европы Спорт, 01:18 Летевший в Мурманск самолет вернулся в Петербург из-за непогоды Общество, 00:46 Дубль Гризманна спас «Барселону» от поражения в игре с клубом из 3-й лиги Спорт, 00:28 Во Внуково усилили санитарный контроль из-за нового коронавируса в Китае Общество, 00:19
Brexit ,  
0 

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Теперь документ должен получить санкцию королевы Елизаветы II, после чего отправится на подпись европейских чиновников
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает телеканал, Палата лордов была вынуждена утвердить этот документ, так как Палата общин отвергла все предложенные ранее поправки.

СМИ узнали о запрете Джонсона использовать термин Brexit после 31 января
Политика

Теперь законопроекту осталось получить формальное одобрение от королевы Елизаветы II. Как ожидается, документ получит королевскую санкцию уже в четверг, 23 января, а на следующий день его должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. В свою очередь Европарламент, как предполагается, проголосует 29 января, после чего Лондон и Брюссель обменяются ратификационными документами.

На фоне одобрения законопроекта парламентом Борис Джонсон призвал оставить «злобу и разногласия» и сосредоточиться на светлом будущем после выхода Великобритании из ЕС. «Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную линию Brexit, но мы сделали это», — сказал он.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января, однако до конца 2020 года ничего не изменится, так как до декабря будет идти переходный период, в рамках которого стороны намереваются вести переговоры о дальнейших отношениях.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Brexit, Великобритания, Борис Джонсон
Материалы по теме
Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit
Политика
Британия отказалась от автоматической депортации граждан ЕС после Brexit
Политика
Палата общин одобрила соглашение о Brexit в финальном чтении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter