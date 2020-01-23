Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Теперь документ должен получить санкцию королевы Елизаветы II, после чего отправится на подпись европейских чиновников

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает телеканал, Палата лордов была вынуждена утвердить этот документ, так как Палата общин отвергла все предложенные ранее поправки.

Теперь законопроекту осталось получить формальное одобрение от королевы Елизаветы II. Как ожидается, документ получит королевскую санкцию уже в четверг, 23 января, а на следующий день его должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. В свою очередь Европарламент, как предполагается, проголосует 29 января, после чего Лондон и Брюссель обменяются ратификационными документами.

На фоне одобрения законопроекта парламентом Борис Джонсон призвал оставить «злобу и разногласия» и сосредоточиться на светлом будущем после выхода Великобритании из ЕС. «Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную линию Brexit, но мы сделали это», — сказал он.