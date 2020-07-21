Что случилось за ночь. Главные новости РБК

За счет чего Минфин сократит расходы бюджета, из каких городов начнутся полеты за границу, какой формат магазинов запустит «Магнит», кого Канье Уэст назначит вице-президентом; главные новости — в обзоре РБК

Минфин предложил сэкономить на зарплатах чиновников

Министерство финансов предложило план, который позволит в следующие три года сбалансировать федеральный бюджет. В этом году дефицит бюджета составит около 5% ВВП, ожидают в Минфине.

Министерство, в частности, предлагает сократить на 10% расходы по более чем 50 статьям «незащищенной» части бюджета, отказаться от индексации зарплат чиновников и поощрений регионам за выполнение KPI. До этого ведомство предлагало сократить на 5% расходы на госпрограмму вооружений.

Суммарное сокращение в 2021 году составит 1,428 трлн руб., в 2022-м — 1,892 трлн руб., а в 2023 году — 1,364 трлн руб. Оно не коснется дотаций регионам, социальных пособий, содержания судебной системы, обслуживания госдолга и т.д.

Последний раз подобное сокращение бюджета проводилось в 2016 году, после падения цен на нефть и снижения нефтегазовых доходов.

Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

Чтобы уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор предложил ограничить число городов, из которых на первом этапе будет возобновлено международное авиасообщение. Росавиация выбрала для этого шесть городов.