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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

За счет чего Минфин сократит расходы бюджета, из каких городов начнутся полеты за границу, какой формат магазинов запустит «Магнит», кого Канье Уэст назначит вице-президентом; главные новости — в обзоре РБК

Минфин предложил сэкономить на зарплатах чиновников

Министерство финансов предложило план, который позволит в следующие три года сбалансировать федеральный бюджет. В этом году дефицит бюджета составит около 5% ВВП, ожидают в Минфине.

  • Министерство, в частности, предлагает сократить на 10% расходы по более чем 50 статьям «незащищенной» части бюджета, отказаться от индексации зарплат чиновников и поощрений регионам за выполнение KPI. До этого ведомство предлагало сократить на 5% расходы на госпрограмму вооружений.
  • Суммарное сокращение в 2021 году составит 1,428 трлн руб., в 2022-м — 1,892 трлн руб., а в 2023 году — 1,364 трлн руб. Оно не коснется дотаций регионам, социальных пособий, содержания судебной системы, обслуживания госдолга и т.д.
  • Последний раз подобное сокращение бюджета проводилось в 2016 году, после падения цен на нефть и снижения нефтегазовых доходов.

Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

Чтобы уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор предложил ограничить число городов, из которых на первом этапе будет возобновлено международное авиасообщение. Росавиация выбрала для этого шесть городов.

  • Ведомство предложило правительству начать полеты за границу из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Владивостока. Причем в Москве возможность обслуживать международные рейсы получат три аэропорта.
  • Эти города станут внутренними хабами до полного возобновления авиасообщения.
  • На следующем этапе Роспотребнадзор будет вместе с Росавиацией и МИДом каждые две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России.

«Магнит» запустит новую сеть магазинов

Второй по обороту ретейлер России «Магнит» в июле открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена». Об этом в интервью РБК рассказал президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.

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Бизнес
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

  • Новый формат ориентирован на максимально низкие цены и предполагает гораздо меньшие капитальные вложения и другой сервис. Например, большинство товаров на полках будут размещены прямо в коробках.
  • В отличие от магазинов формата «у дома» ассортимент точек «Моя цена» в спальных районах будет формироваться из наиболее недорогих продуктов и из позиций под собственной торговой маркой (СТМ).
  • Первыми переформатированы были магазины «у дома» в Самаре, Камышине (Волгоградская область) и поселке Старая Кулатка (Ульяновская область). «Первое впечатление — да, на это есть спрос на рынке, но нужно проанализировать, сможем ли мы еще снизить цены на товары собственного производства и СТМ, а также будет ли готов российский покупатель их приобретать», — сказал Дюнинг.

Канье Уэст определился с кандидатом в вице-президенты США

Американский рэпер Канье Уэст, который решил побороться за пост президента США, предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Об этом он рассказал в интервью блогеру Крису Кэйлину.

  • Изначально музыкант предлагал пост вице-президента проповеднице из Вайоминга Мишель Тидбол, но впоследствии договорился с ней о другой должности в случае победы на выборах.

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Политика
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

  • По словам Уэста, они с Jay-Z «братья» и «связаны на всю жизнь». При этом не известно, согласился ли Jay-Z принять предложение.
  • Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США в начале июля. 15 июля Федеральная избирательная комиссия приняла к рассмотрению его заявку на регистрацию в качестве кандидата. А 19 июля Уэст провел свою первую встречу с избирателями в штате Южная Каролина.

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Автор: Сергей Витько
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