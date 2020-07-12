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Политика ,  
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Трамп назвал преимущество Канье Уэста перед Байденом

По словам Трампа, Канье Уэст без труда отберет голоса чернокожих американцев у его основного соперника Джо Байдена. В то же время рэпер, до этого поддерживавший действующего президента США, заявил, что «снимает красную кепку»
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рэп-исполнителю Канье Уэсту, который заявил о желании баллотироваться в президенты США, не составит труда отобрать голоса чернокожих американцев у его основного соперника на грядущих выборах Джо Байдена.

«Это [ему] не составит труда. Коррумпированный Джо [Байден] не сделал ничего хорошего для чернокожих!» — написал Трамп в своем Twitter.

О планах баллотироваться в президенты США Канье Уэст заявил 5 июля. «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее», — написал он в Twitter, но в то же время не пояснил, в каком именно году он намерен принять участие в кампании. В этом году регистрация кандидатов уже завершилась.

До этого Канье Уэст не раз говорил о намерении участвовать в выборах, в частности о таких планах он сообщил в 2015 году во время выступления на церемонии награждения MTV Video Music Awards. Еще через три года в эфире чикагской радиостанции рэпер сказал, что рассматривает возможность баллотироваться: «Да. Это на 100% может произойти. 2024 год».

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Фото: Jonathan Drake / Reuters

Трамп в ответ на заявление Уэста отметил, что тот в итоге поддержит именно республиканцев. Однако сам рэпер, несмотря на то что последние годы был сторонником Трампа, в интервью Forbes сообщил, что больше не поддерживает президента и «снимает красную кепку».

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы в партии не было Трампа. Раз Трамп там, я буду выступать как независимый кандидат», — заявил Уэст.

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Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа на них считается кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, президентские выборы в США, Джо Байден
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