Трамп назвал преимущество Канье Уэста перед Байденом

По словам Трампа, Канье Уэст без труда отберет голоса чернокожих американцев у его основного соперника Джо Байдена. В то же время рэпер, до этого поддерживавший действующего президента США, заявил, что «снимает красную кепку»

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рэп-исполнителю Канье Уэсту, который заявил о желании баллотироваться в президенты США, не составит труда отобрать голоса чернокожих американцев у его основного соперника на грядущих выборах Джо Байдена.

«Это [ему] не составит труда. Коррумпированный Джо [Байден] не сделал ничего хорошего для чернокожих!» — написал Трамп в своем Twitter.

О планах баллотироваться в президенты США Канье Уэст заявил 5 июля. «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее», — написал он в Twitter, но в то же время не пояснил, в каком именно году он намерен принять участие в кампании. В этом году регистрация кандидатов уже завершилась.

До этого Канье Уэст не раз говорил о намерении участвовать в выборах, в частности о таких планах он сообщил в 2015 году во время выступления на церемонии награждения MTV Video Music Awards. Еще через три года в эфире чикагской радиостанции рэпер сказал, что рассматривает возможность баллотироваться: «Да. Это на 100% может произойти. 2024 год».