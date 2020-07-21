«Магнит» связал рост продаж водки со слухом о ее свойствах от COVID-19

Продажи водки в «Магните» выросли во время локдауна в апреле на 20% — это может быть связано со слухами о свойствах водки против коронавируса, считает президент ретейлера Ян Дюннинг. Люди могли использовать водку как антисептик

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В апреле 2020 года торговая сеть «Магнит» зафиксировала рост продаж алкоголя на 13%, а водки — на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор «Магнита».

«Возможно, это (рост продаж водки. — РБК) связано со слухами о том, что водка препятствует распространению заболевания», — полагает Дюннинг.

Расхожую версию о том, что люди, сидя дома, больше потребляют крепкий алкоголь, данные «Магнита» не подтверждают, утверждает собеседник РБК. Потребление алкоголя в России в последние годы «медленно, но верно идет на спад», и изменений в потреблений, по мнению главы «Магнита», из-за текущей ситуации не произойдет. «Думаю, эта тенденция (спад потребления. — РБК) будет продолжаться, если, конечно, водка и вправду не является «вакциной» от коронавируса», — добавил Дюннинг.

Рост продаж алкоголя аналитики и торговые сети начали фиксировать в конце марта. По данным Nielsen, только водки за неделю с 23 по 29 марта было продано на 31% больше, чем за ту же неделю 2019 года. Продажи пива тогда выросли на 25%, а виски — на 47%. Повышенный спрос на спиртное фиксировали большинство сетей — и «Магнит», и «Лента», и сибирский ретейлер «Командор»: у него продажи водки выросли на 15% в последнюю неделю марта. С конца марта некоторые регионы начали ограничивать продажу алкоголя: в Хакасии, например, купить спиртное в магазине можно было только с 10:00 до 15:00, ограничения ввели также Якутия, Карелия и Башкирия.