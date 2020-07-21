Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 20 июл, 13:09
В Минобороны заявили о готовности первой отечественной вакцины от COVID Общество, 07:53 Лидеры ЕС согласовали план помощи экономике на €750 млрд Экономика, 07:50 Почему деньги уходят в онлайн-торговлю РБК и #CloudMTS, 07:46 Повышение налогов коснется практически всех футболистов. Что важно знать Спорт, 07:30 «Магнит» связал рост продаж водки со слухом о ее свойствах от COVID-19 Бизнес, 07:00 Лондон заподозрил Москву в попытках повлиять на референдум по Шотландии Политика, 06:36 В работе WhatsApp произошел сбой Технологии и медиа, 06:32 Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета Экономика, 06:00 Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион Общество, 05:39 Силуанов отверг связь российского правительства с хакерами Политика, 05:32 В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2 Общество, 05:01 Российский бизнесмен подал в суд на автора досье на Трампа Политика, 04:49 У всех испытывавших вакцину против COVID-19 в МГМУ выработался иммунитет Общество, 04:23 СМИ сообщили о предложении устанавливать в России срок службы жилых домов Общество, 04:07
Бизнес ,  
0 

«Магнит» связал рост продаж водки со слухом о ее свойствах от COVID-19

Продажи водки в «Магните» выросли во время локдауна в апреле на 20% — это может быть связано со слухами о свойствах водки против коронавируса, считает президент ретейлера Ян Дюннинг. Люди могли использовать водку как антисептик
Магнит RU000A1002U4 ₽1 089,81 Купить
Магнит MGNT ₽4 476,5 +4,06% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В апреле 2020 года торговая сеть «Магнит» зафиксировала рост продаж алкоголя на 13%, а водки — на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор «Магнита».

«Возможно, это (рост продаж водки. — РБК) связано со слухами о том, что водка препятствует распространению заболевания», — полагает Дюннинг.

Расхожую версию о том, что люди, сидя дома, больше потребляют крепкий алкоголь, данные «Магнита» не подтверждают, утверждает собеседник РБК. Потребление алкоголя в России в последние годы «медленно, но верно идет на спад», и изменений в потреблений, по мнению главы «Магнита», из-за текущей ситуации не произойдет. «Думаю, эта тенденция (спад потребления. — РБК) будет продолжаться, если, конечно, водка и вправду не является «вакциной» от коронавируса», — добавил Дюннинг.

Эксперты назвали самый популярный алкоголь у россиян во время эпидемии
Общество

Рост продаж алкоголя аналитики и торговые сети начали фиксировать в конце марта. По данным Nielsen, только водки за неделю с 23 по 29 марта было продано на 31% больше, чем за ту же неделю 2019 года. Продажи пива тогда выросли на 25%, а виски — на 47%. Повышенный спрос на спиртное фиксировали большинство сетей — и «Магнит», и «Лента», и сибирский ретейлер «Командор»: у него продажи водки выросли на 15% в последнюю неделю марта. С конца марта некоторые регионы начали ограничивать продажу алкоголя: в Хакасии, например, купить спиртное в магазине можно было только с 10:00 до 15:00, ограничения ввели также Якутия, Карелия и Башкирия.

С конца марта и до конца майских праздников большинство россиян находились дома из-за объявленных президентом Владимиром Путиным нерабочих дней. В это время официальная статистика также фиксировала рост торговли алкоголем. По данным Росалкогольрегулирования, в апреле—июне 2020 года россияне купили в розничных магазинах 18,1 млн декалитров водки — это на 5% больше, чем во втором квартале предыдущего года. Самый большой рост продаж год к году был в апреле: тогда было продано 6,2 млн декалитров — на 9,6% больше по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Также в апреле население покупало больше, чем год назад, тихих вин.

Растущие продажи алкоголя вовсе не означают, что россияне, находясь на вынужденной самоизоляции, начали больше пить, заявляла в апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, население стало чаще покупать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса и использовало ее именно для наружного применения. Бороться с коронавирусом при помощи водки в шутку призывал и президент Белоруссии Александр Лукашенко: он предлагал мыть ею руки и выпивать в день 40–50 г в пересчете на чистый спирт, чтобы «травить вирус».

Производство водки, по данным Росалкогольрегулирования, в апреле 2020 года выросло на 4,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 7,2 млн декалитров. Но в целом за пять месяцев 2020 года производство по сравнению с январем—июнем прошлого года упало на 4,9%, до 34,3 млн декалитров.

Авторы: Елена Сухорукова, Анна Левинская
Теги: «Магнит», водка, коронавирус
Материалы по теме
Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре
Общество
Эксперты сообщили о росте продаж водки и вина в апреле
Общество
Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter