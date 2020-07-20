Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений

Минфин на фоне пандемии и вызванных ею кризисных явлений в экономике предложил сократить финансирование госпрограммы вооружений на 5% в течение трех лет. Речь идет о снижении расходов примерно на 225 млрд руб., подсчитал эксперт

Транспортно-заряжающая машина из состава берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК. Это одна из мер по уточнению бюджетных расходов в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета на следующие три года, говорится в документе.

Этот подход к трехлетнему расчету ассигнований из бюджета, включая сокращение ГПВ на 5%, был рассмотрен на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 7 июля, следует из письма министра финансов Антона Силуанова ведомствам — распорядителям бюджетных средств.

Ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы вооружений, которую два года назад утвердил президент Владимир Путин, засекречено, известен только ее общий объем. Как заявляли в Минобороны, на реализацию ГПВ с 2018 по 2027 год предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн –– на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн — на строительство соответствующей инфраструктуры.

Что финансируется в рамках госпрограммы Госпрограмма вооружений до 2027 года предусматривает работу над зенитной ракетной системой С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» и «Рубеж», замену комплексов «Тополь» на более современные «Ярсы». В качестве приоритетов обозначены в том числе проекты бронетехники на базе платформ «Армата», «Курганец» и «Бумеранг», а также поставка новых танков Т-90М. Кроме того, намечено принятие на вооружение истребителей пятого поколения Су-57 (известны также как ПАК ФА и Т-50) и МиГ-35. Предусмотрена модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160М, Ту-22М3 и осуществление работ над перспективным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Для Военно-морского флота в программе заложено строительство подводного крейсера стратегического назначения «Борей-Б», надводных кораблей с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также двух вертолетоносцев, оснащенных новейшими морскими вертолетами Ка-52К «Катран».

Сейчас ежегодный объем гособоронзаказа (ГОЗ) составляет примерно 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов. После 2020 года он должен был начать сокращаться, говорил в 2018 году на военных совещаниях в Сочи Владимир Путин. Это связано с тем, что уровень современного вооружения в российской армии приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь 70% и поддерживать его до 2027 года.