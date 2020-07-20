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Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений

Минфин на фоне пандемии и вызванных ею кризисных явлений в экономике предложил сократить финансирование госпрограммы вооружений на 5% в течение трех лет. Речь идет о снижении расходов примерно на 225 млрд руб., подсчитал эксперт
Транспортно-заряжающая машина из состава берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал»
Транспортно-заряжающая машина из состава берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК. Это одна из мер по уточнению бюджетных расходов в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета на следующие три года, говорится в документе.

Этот подход к трехлетнему расчету ассигнований из бюджета, включая сокращение ГПВ на 5%, был рассмотрен на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 7 июля, следует из письма министра финансов Антона Силуанова ведомствам — распорядителям бюджетных средств.

Ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы вооружений, которую два года назад утвердил президент Владимир Путин, засекречено, известен только ее общий объем. Как заявляли в Минобороны, на реализацию ГПВ с 2018 по 2027 год предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн –– на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн — на строительство соответствующей инфраструктуры.

Что финансируется в рамках госпрограммы

Госпрограмма вооружений до 2027 года предусматривает работу над зенитной ракетной системой С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» и «Рубеж», замену комплексов «Тополь» на более современные «Ярсы». В качестве приоритетов обозначены в том числе проекты бронетехники на базе платформ «Армата», «Курганец» и «Бумеранг», а также поставка новых танков Т-90М.

Кроме того, намечено принятие на вооружение истребителей пятого поколения Су-57 (известны также как ПАК ФА и Т-50) и МиГ-35. Предусмотрена модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160М, Ту-22М3 и осуществление работ над перспективным комплексом дальней авиации (ПАК ДА).

Для Военно-морского флота в программе заложено строительство подводного крейсера стратегического назначения «Борей-Б», надводных кораблей с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также двух вертолетоносцев, оснащенных новейшими морскими вертолетами Ка-52К «Катран».

Сейчас ежегодный объем гособоронзаказа (ГОЗ) составляет примерно 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов. После 2020 года он должен был начать сокращаться, говорил в 2018 году на военных совещаниях в Сочи Владимир Путин. Это связано с тем, что уровень современного вооружения в российской армии приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь 70% и поддерживать его до 2027 года.

Первые пять лет ежегодные расходы по ГПВ примерно равны ежегодному объему гособоронзаказа, пояснил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Сокращение ассигнований связано не только с запланированным падением по ГОЗ, но и с тяжелой экономической ситуацией в стране, спровоцированной пандемией. «Если мы говорим про 2021, 2022 и 2023 годы, то суммарно в результате сокращения ассигнований на госпрограмму вооружений на 5% за три года Минобороны может недополучить порядка 225 млрд руб.», — отметил Мураховский. Это больше 7% от общей суммы планируемого Минфином сокращения расходов на ближайшие три года.

Денежный объем сокращения госпрограммы вооружений в методике Минфина не указывается. Суммарное снижение нерасписанных расходов (куда входит и сокращение ГПВ) составляет 258,2 млрд руб. в 2021 году, 192 млрд руб. в 2022-м и 198,2 млрд руб. в 2023-м, следует из документов ведомства.

По данным Росстата, в первом полугодии 2020 года объем производства летательных аппаратов и космических систем — показатель, который можно использовать в качестве приблизительного ориентира для оценки гособоронзаказа в части воздушной техники и ракет, — сократился на 36% к тому же периоду прошлого года.

Борисов — РБК: «Предписания по закупке отечественного оборудования будут»
Политика
Юрий Борисов

РБК направил запросы в Минфин и Минобороны.

Авторы: Инна Сидоркова, Иван Ткачёв
При участии: Юлия Старостина
Теги: Минобороны, ГПВ, гособоронзаказ, Минфин
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