Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z

Американский рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался независимым кандидатом в президенты США в штате Оклахома, предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Об этом он рассказал в интервью блогеру Крис Кэйлин.

Первой кандидатурой на эту должность была проповедница из штата Вайоминг Мишель Тидбол. Теперь же, по словам Уэста, он изменил свое решение, и Тидбол займет другую должность в его администрации, если музыканта изберут президентом.

Как заявил Уэст, они с Jay-Z «братья» и «связаны на всю жизнь». При этом неизвестно, согласился ли Jay-Z принять его предложение, отмечает портал TMZ.

Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США в начале июля. До этого он неоднократно говорил, что собирается претендовать на пост американского лидера: в частности, музыкант заявил об этом в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards. 15 июля Федеральная избирательная комиссия США приняла к рассмотрению заявку Уэста на регистрацию в качестве кандидата в президенты от созданной им партии The Birthday Party (Партия дня рождения, или «Вечеринка в честь дня рождения», — англ. — РБК).

В воскресенье, 19 июля Уэст провел свое первое предвыборное мероприятие в штате Южная Каролина. Встреча с избирателями прошла в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон. В ходе выступления он затронул несколько различных тем, в том числе международную торговлю, лицензионные права и аборты.