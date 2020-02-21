Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 13:00
Теннисистка Рыбакина вышла в финал на втором турнире подряд Спорт, 19:46 В МВД Украины сообщили о контролируемой ситуации в Новых Санжарах Общество, 19:31 Трамп счел обвинения в помощи России на новых выборах уловкой демократов Политика, 19:24 ЦСКА выиграл четвертый матч подряд на сборе в Испании Спорт, 19:14 Топ-5 событий недели: КамАЗ создаст альянс, «Роснефть» увеличила прибыль Quote, 19:10 В Подмосковье эвакуировали торговый центр «Мега Белая Дача» Общество, 19:09 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:57 «Сочи» внес Кокорина в заявку на чемпионат России Спорт, 18:53 Власти сочли этичным поведение просившего пациента с ВИЧ отойти врача Общество, 18:49 Instagram Autonews: новый Kia Sorento и «огненный» тюнинг Авто, 18:48 Русфонд получил третью награду за разработку мобильных приложений Партнерский материал, 18:34 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 21 февраля Общество, 18:31 Матвиенко назвала «преступным» карантин на Diamond Princess в Японии Общество, 18:30 В Испании по запросу США задержали россиянку из официальной делегации Политика, 18:30
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр, в Москве с помощью камер начали искать зараженных коронавирусом, Путин назвал мотивы желающих разделить Россию и Украину, BlaBlaCar уходит из Крыма — главные новости  в обзоре РБК
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн

Москва готова выплатить Минску в счет компенсации потерь из-за налогового маневра до $300 млн. О таком «неожиданном» предложении российского президента рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее он оценивал потери за четыре года в $3,4 млрд.

  • По мнению белорусского лидера, поступившее предложение — это «хоть какой-то путь к развязке» затянувшегося спора о цене поставляемой из России нефти.
  • Лукашенко также заявил, что при нынешних условиях на мировом энергетическом рынке российский газ для Минска должен стоить не $127 за 1 тыс. куб. м, а порядка $90.
  • По его словам, долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. «И коль произошло падение цены на нефть — значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 — сегодня уже в мире такой цены нет», — заявил глава государства.
  • В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва предложила Минску снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.


Собянин заявил о применении системы распознавания лиц из-за коронавируса

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве начали использовать автоматизированные системы распознавания лиц, сообщил в своем блоге столичный градоначальник Сергей Собянин.

  • В качестве примера он рассказал о том, как несколько дней назад прилетевшую в Москву гражданку КНР с подозрением на коронавирус отправили на двухнедельную изоляцию. При этом ее соседке предписали оставаться дома. Просмотр записей с камер показал, что последняя нарушила предписание и общалась со своим знакомым.
  • Кроме того, видеоаналитики, получив имена и контактные данные всех пассажиров рейса, на котором прилетела китаянка, смогли установить водителя такси, на котором та приехала из аэропорта. Впоследствии выяснилось, что коронавируса у гражданки Китая не было.
  • Также столичные власти пытаются выявить лиц, которые прибыли из Китая до введения контроля на границах. «Сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания», — сообщил градоначальник. В общей сложности власти в Москве выписали порядка 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции.


Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Разделение России и Украины выгодно тем, кто опасается объединения двух стран, считает президент Владимир Путин.

  • «Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. <…> Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал он в интервью ТАСС.
  • По словам Путина, сегодняшние украинские националисты забыли о том, что даже «отцы-основатели» украинского национализма в своих трудах писали, что Киеву нужны хорошие отношения с Москвой.
  • Сложившуюся ситуацию российский президент объяснил тем, что бывшие власти Украины стремились «сохранить что награблено», а не заработать больше денег для граждан.

Сервис BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций

В связи с ограничительными мерами Евросоюза сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar больше не работает на территории Крыма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе французской компании.

  • В администрации Крыма считают, что уход сервиса из Крыма не окажет никакого влияния на его жителей, поскольку на территории полуострова есть ряд других транспортных возможностей.
  • Однако, по словам председателя Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина, услугами BlaBlaCar на полуострове пользовалось большое количество человек. «Пусть машин было немного, но доступность была», — сказал Цуркин.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter