Что случилось за день. Главные новости РБК

Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр, в Москве с помощью камер начали искать зараженных коронавирусом, Путин назвал мотивы желающих разделить Россию и Украину, BlaBlaCar уходит из Крыма — главные новости в обзоре РБК

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн

Москва готова выплатить Минску в счет компенсации потерь из-за налогового маневра до $300 млн. О таком «неожиданном» предложении российского президента рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее он оценивал потери за четыре года в $3,4 млрд.

По мнению белорусского лидера, поступившее предложение — это «хоть какой-то путь к развязке» затянувшегося спора о цене поставляемой из России нефти.

Лукашенко также заявил, что при нынешних условиях на мировом энергетическом рынке российский газ для Минска должен стоить не $127 за 1 тыс. куб. м, а порядка $90.

По его словам, долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. «И коль произошло падение цены на нефть — значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 — сегодня уже в мире такой цены нет», — заявил глава государства.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва предложила Минску снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.



Собянин заявил о применении системы распознавания лиц из-за коронавируса

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве начали использовать автоматизированные системы распознавания лиц, сообщил в своем блоге столичный градоначальник Сергей Собянин.