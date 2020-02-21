Что случилось за день. Главные новости РБК
Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн
Москва готова выплатить Минску в счет компенсации потерь из-за налогового маневра до $300 млн. О таком «неожиданном» предложении российского президента рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее он оценивал потери за четыре года в $3,4 млрд.
- По мнению белорусского лидера, поступившее предложение — это «хоть какой-то путь к развязке» затянувшегося спора о цене поставляемой из России нефти.
- Лукашенко также заявил, что при нынешних условиях на мировом энергетическом рынке российский газ для Минска должен стоить не $127 за 1 тыс. куб. м, а порядка $90.
- По его словам, долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. «И коль произошло падение цены на нефть — значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 — сегодня уже в мире такой цены нет», — заявил глава государства.
- В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва предложила Минску снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
Собянин заявил о применении системы распознавания лиц из-за коронавируса
В рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве начали использовать автоматизированные системы распознавания лиц, сообщил в своем блоге столичный градоначальник Сергей Собянин.