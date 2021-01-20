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Первые шаги Байдена, Джек Ма нашелся. Главные новости РБК

Последний день Трампа в Белом доме и инаугурация Байдена, «Справедливая Россия» объединяется с «Патриотами» и партией Прилепина, основатель Alibaba впервые за три месяца появился на публике — главные новости в подборке РБК

Америка прощается с Трампом

20 января Дональд Трамп покидает пост президента США и передает полномочия Джозефу Байдену. Команда нового президента США уже анонсировала его первые шаги после инаугурации.

  • Пресс-служба штаба Байдена сообщила, что «через несколько часов после присяги избранный президент Байден сделает ряд исторических шагов для оказания немедленной помощи семьям по всей Америке». Новый президент продлит мораторий на выплаты ипотечных займов и выселение в связи с долгами за недвижимость. Кроме этого, для всех госслужащих немедленно будет введен стодневный масочный режим. Байден намерен также добиться введения масочного режима от властей всех штатов.
  • Трамп не стал лично встречать Байдена в Белом доме после инаугурации. Он покинул резиденцию заранее на вертолете и отправился на авиабазу Эндрюс в пригороде Вашингтона. В прощальной речи Трамп заявил, что на посту главы государства ему удалось достичь «потрясающих» результатов. «Мы заново воссоздали военную мощь США, мы создали новые силы, которые называются «космические силы», что для обычной администрации стало бы серьезным достижением само по себе. Но мы не обычная администрация», — сказал он. После речи Трамп вылетел во Флориду, в свое поместье в Мар-а-Лаго.
  • Байден, комментируя отказ Трампа прийти на его инаугурацию, заявил, что это решение будет правильным. «Один из тех редких случаев, когда мы сошлись во мнении. Это хорошо для него — не появляться», — сказал он.
    «Не умный, а гений»: самые яркие кадры президентского срока Трампа
    Фотогалерея 

«Справедливая Россия» объединяется с «Патриотами России» и партией Прилепина

«Справедливая Россия» объединяется с партией «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России» Геннадия Семигина. Правда, еще до объединения союзники успели поспорить о названии новой партии.

  • Желание объединить три партии связано с намерением сохранить четырехпартийную Государственную думу, пояснял источник РБК. Сейчас «Справедливая Россия» балансирует на грани 7% при проходном барьере 5%. Объединение прибавит голоса для укрепления в парламенте.
  • Как рассказывали источники РБК, основной вариант нового названия партии — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Против смены названия выступал Миронов, который настаивал на том, чтобы сохранилось наименование «Справедливая Россия» без всяких «добавок». Вопрос нового названия — один из самых конфликтных на сегодняшний день в переговорном процессе, отмечает один из близких к Кремлю собеседников.
    «Справедливая Россия» обсудила смену названия перед выборами в Госдуму
    Политика
    Сергей Миронов

Кредиторам «Русского стандарта» отказали

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Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять исковое заявление лондонского филиала Citibank о взыскании 49% акций российского банка «Русский стандарт». Требования Citibank выдвинул от имени держателей облигаций, предоставивших компании Рустама Тарико в 2015 году $450 млн.

  • Акции банка, принадлежащего Рустаму Тарико (также владеет производителем водки Roust), заложены по облигационному долгу его структуры Russian Standard Ltd (RSL), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. RSL разместила облигации на $451 млн в 2015 году, а выплаты по долгу были привязаны к показателям прибыли банка «Русский cтандарт». В 2017 году банк начал зарабатывать, но выплаты купона не начались, RSL допустила дефолт, а в 2018-м еще один.
  • В суде адвокаты компаний «Русский стандарт» и «Русский стандарт-Инвест», владеющих акциями банка, заявили, что в договоре залога был найден дефект, из-за которого Citibank, как выяснилось, не является кредитором по обеспеченному залогом имуществу. Как следствие, договор недействителен.

Основатель Alibaba впервые за три месяца появился на публике

«Исчезновение» Джека Ма, произошедшее на фоне его разногласий с властями Китая, породило много слухов, которые негативно влияли на котировки компании, и так оказавшейся в сложном положении. Но 20 января он все же выступил в режиме видеосвязи на онлайн-мероприятии.

  • В последний раз Ма появился на публике 24 октября 2020 года — тогда на финансовом форуме в Шанхае бизнесмен раскритиковал власти КНР, которые, по его словам, сдерживают инновации в финансовой индустрии. Вскоре после этого планировался выход на биржу Ant Group (подразделение Alibaba, владеет сервисом Alipay), однако оно не состоялось. Источники связывали это с тем, что заявления Ма вызвали недовольство властей Китая.
  • На новостях о выступлении Ма акции Alibaba на Гонконгской бирже выросли на 6%.
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Дональд Трамп Джозеф Байден Alibaba «Справедливая Россия» «Русский стандарт»
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