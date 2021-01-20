Первые шаги Байдена, Джек Ма нашелся. Главные новости РБК

Последний день Трампа в Белом доме и инаугурация Байдена, «Справедливая Россия» объединяется с «Патриотами» и партией Прилепина, основатель Alibaba впервые за три месяца появился на публике — главные новости в подборке РБК

Америка прощается с Трампом

20 января Дональд Трамп покидает пост президента США и передает полномочия Джозефу Байдену. Команда нового президента США уже анонсировала его первые шаги после инаугурации.

Пресс-служба штаба Байдена сообщила, что «через несколько часов после присяги избранный президент Байден сделает ряд исторических шагов для оказания немедленной помощи семьям по всей Америке». Новый президент продлит мораторий на выплаты ипотечных займов и выселение в связи с долгами за недвижимость. Кроме этого, для всех госслужащих немедленно будет введен стодневный масочный режим. Байден намерен также добиться введения масочного режима от властей всех штатов.

Трамп не стал лично встречать Байдена в Белом доме после инаугурации. Он покинул резиденцию заранее на вертолете и отправился на авиабазу Эндрюс в пригороде Вашингтона. В прощальной речи Трамп заявил, что на посту главы государства ему удалось достичь «потрясающих» результатов. «Мы заново воссоздали военную мощь США, мы создали новые силы, которые называются «космические силы», что для обычной администрации стало бы серьезным достижением само по себе. Но мы не обычная администрация», — сказал он. После речи Трамп вылетел во Флориду, в свое поместье в Мар-а-Лаго.

Байден, комментируя отказ Трампа прийти на его инаугурацию, заявил, что это решение будет правильным. «Один из тех редких случаев, когда мы сошлись во мнении. Это хорошо для него — не появляться», — сказал он.

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«Справедливая Россия» объединяется с «Патриотами России» и партией Прилепина

«Справедливая Россия» объединяется с партией «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России» Геннадия Семигина. Правда, еще до объединения союзники успели поспорить о названии новой партии.