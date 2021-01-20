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«Справедливая Россия» обсудила смену названия перед выборами в Госдуму

По итогам переговоров об объединении «Справедливой России», «Патриотов России» и «За правду» у обновленной партии может смениться название. Обсуждается вариант «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», рассказали источники РБК
Сергей Миронов
Сергей Миронов (Фото: АГН «Москва»)

Новое название

«Справедливая Россия», «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» во главе с Геннадием Семигиным, ведущие переговоры об объединении, обсуждают также новое название партии. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента, и подтвердили собеседники в двух партиях. Основной вариант нового названия — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», в котором фигурируют названия всех политических сил, сообщили три источника РБК.

Вопрос нового названия — один из самых конфликтных на сегодняшний день в переговорном процессе, отмечает один из близких к Кремлю собеседников. Против смены названия по итогам объединения выступает лидер эсеров Сергей Миронов, который настаивает на том, чтобы сохранилось наименование «Справедливая Россия» без всяких «добавок», подтверждает другой близкий к администрации президента источник и собеседник в одной из партий. Нежелание менять название Миронов мотивирует тем, что предложенный вариант с наименованиями всех трех партий слишком длинный, уточняет один из источников РБК.

Но есть компромиссный сценарий — чтобы полное название партии было «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», а сокращенное — «Справедливая Россия».

Каждая партия имеет полное и сокращенное название. Полное название указывается в документе о госрегистрации политической силы, в своих уставах партии указывают также сокращенное название. К примеру, полное название эсеров, согласно их уставу, — «Политическая партия «Справедливая Россия», сокращенное — «Партия «Справедливая Россия».

Финального решения, что делать с названием, на данный момент нет. Вопрос также в том, в каком виде название партии будет фигурировать в избирательном бюллетене в случае, если переговорщики остановятся на компромиссном варианте.

По закону «О выборах депутатов Госдумы», в избирательных документах указывается полное наименование партии в соответствии с документом о ее госрегистрации. Но есть условие — оно должно состоять не более чем из семи слов. Если в названии больше семи слов, то в бюллетене указывается сокращенное наименование.

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«Длинный» вариант возможного названия объединенной партии содержит ровно семь слов (Политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), но вопрос, «как считать дефисы» — как слова или как знаки препинания, рассуждает собеседник, знакомый с ходом переговоров.

При обсуждении нового названия был также вариант «Справедливая Россия — За правду», переговорщики склонялись к нему, но в последний момент включить в наименование и их партию потребовали «Патриоты России», которые до этого ни на чем подобном не настаивали, рассказывает собеседник, знакомый с ходом дискуссии. После этого переговоры о названии зашли в некоторого рода тупик, резюмирует он.

Тяжелые переговоры

О возможном объединении «Справедливой России» с малыми партиями — «Патриотами России», «За правду», «Родиной» и «Партией пенсионеров» — в конце ноября сообщали «Ведомости». Позже «Коммерсант» уточнял, что речь идет об объединении эсеров с «Патриотами России» и «За правду», уже создавшими комиссию по подготовке объединения.

В состав комиссии также входят представители администрации президента, которая во многом и была инициатором объединительного процесса, говорит один из близких к Кремлю собеседников. В администрации президента на Старой площади проходили и встречи рабочей группы, и недавняя встреча лидеров всех трех партий, уточняет другой близкий к Кремлю источник РБК.

Концептуально договоренность об объединении между ними уже достигнута, «лишь бы не разругались в последний момент», добавляет он.

По сути, речь идет об усилиях Кремля сохранить четырехпартийный парламент. Эсеры во главе с Сергеем Мироновым балансируют на грани прохождения в Госдуму (по состоянию на 30 декабря прошлого года рейтинг партии, по данным ВЦИОМ, составлял 7,3% при проходном барьере в 5%), поясняет еще один источник, близкий к Кремлю. Объединение их с «Патриотами России» и «За правду», работающими на том же поле, может добавить эсерам хоть небольшой, но прирост голосов, поясняет он. В случае же, если в Госдуму пройдут только три партии — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, — коммунистам и жириновцам достанется слишком много голосов, что невыгодно власти, говорит собеседник РБК. Рейтинги других партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, пока не позволяют им уверенно рассчитывать на прохождение в парламент.

Планируется, что вести избирательную кампанию объединенной партии будет политтехнолог Дмитрий Гусев, один из победителей кремлевского конкурса «Лидеры России. Политика», рассказали РБК источник, близкий к Кремлю, и собеседник в одной из трех политических сил. Гусев также пойдет в Госдуму по спискам объединенной партии, добавили оба собеседника РБК. Гусев отказался от комментариев РБК.

Обсуждается, что в конце января партии выступят с заявлениями об объединении, а в конце февраля состоятся партийные съезды. Все они пройдут в один день, тогда же состоится и общий объединительный съезд. По сути, речь идет о создании новой политической силы с новыми руководящими органами, которая при этом сохранит право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей, говорят два близких к Кремлю собеседника.

Переговоры об объединении с самого начала шли непросто. На старте обсуждений речь была о том, что в объединенной партии в равных пропорциях между представителями трех политических сил будут распределены места в руководящих органах и руководстве региональных отделений. Но все сразу уперлось в позицию Миронова, который не хочет делиться властью на равных, рассказывают два знакомых с ходом переговоров собеседника РБК. То же самое касается руководства объединенной партии — Миронов хотел бы остаться единоличным лидером. На сегодняшний день рабочий вариант руководства партией такой — Миронов становится председателем, а Прилепин и Семигин сопредседателями, уточняет один из источников РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу «Справедливой России». Пресс-секретарь партии «За правду» Елена Кондакова на вопрос о готовящемся объединительном съезде ответила, что «съезд мы не назначали», а ближайшее запланированное мероприятие — это вторая часть конференции по вопросу объединения лево-патриотических сил «Время, вперед!». Зампред «Патриотов России» Надежда Корнеева отказалась от комментариев РБК.

Автор
Наталья Галимова
Сергей Миронов Госдума «Патриоты России» Захар Прилепин «Справедливая Россия»
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