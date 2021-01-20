Штаб Байдена раскрыл детали о его первых указах после инаугурации
Избранный президент США Джо Байден после инаугурации 20 января подпишет ряд указов, меморандумов, директив и писем. Об этом сообщила пресс-служба команды Байдена.
«Через несколько часов после присяги избранный президент Байден сделает ряд исторических шагов для оказания немедленной помощи семьям по всей Америке», — говорится в сообщении.
Речь идет об оказании экономической помощи стране в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19, документах, связанных с борьбой с расовым неравенством, а также Парижским соглашением по климату, из которого США вышли при Дональде Трампе.
«Байден примет меры не только для того, чтобы обратить вспять серьезный ущерб, нанесенный администрацией Трампа, но и для того, чтобы начать продвигать нашу страну вперед», — заявили в штабе избранного президента.