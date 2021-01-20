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Приход Байдена к власти ,  
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Штаб Байдена раскрыл детали о его первых указах после инаугурации

Избранный президент после присяги подпишет документы о помощи американцам в период пандемии, масочном режиме, борьбе с климатическими изменениями. В штабе Байдена заявили, что президент «обратит вспять» нанесенный Трампом ущерб
Фото: Stephanie Keith / Getty Images
Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Избранный президент США Джо Байден после инаугурации 20 января подпишет ряд указов, меморандумов, директив и писем. Об этом сообщила пресс-служба команды Байдена.

«Через несколько часов после присяги избранный президент Байден сделает ряд исторических шагов для оказания немедленной помощи семьям по всей Америке», — говорится в сообщении.

Речь идет об оказании экономической помощи стране в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19, документах, связанных с борьбой с расовым неравенством, а также Парижским соглашением по климату, из которого США вышли при Дональде Трампе.

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«Байден примет меры не только для того, чтобы обратить вспять серьезный ущерб, нанесенный администрацией Трампа, но и для того, чтобы начать продвигать нашу страну вперед», — заявили в штабе избранного президента.

Одной из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции станет введение стодневного масочного режима для госслужащих. Глава государства намерен также добиться введения масочного режима от властей штатов.

Кроме того, команда Байдена анонсировала приостановку выхода США из программы финансирования Всемирной организации здравоохранения. Президент также продлит мораторий на выплаты ипотечных займов и выселение в связи с долгами за недвижимость.

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Церемония инаугурации Байдена должна начаться в Вашингтоне 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск). В преддверии церемонии в американской столице усилили меры безопасности: в город стянули 25 тыс. военнослужащих, многие магазины и заведения закрылись и заколотили витрины.

Ранее в ФБР заявляли, что опасаются новых митингов и возможного нового штурма Капитолия активистами и сторонниками Трампа 20 января. Сам 45-й президент США за четыре часа до инаугурации покинет Вашингтон. Он направится во Флориду, откуда прибудет в Мэриленд, где примет участие в параде на военном аэродроме. На это мероприятие пригласили сторонников Трампа, а также бывших и действующих членов его администрации.

Автор
Михаил Котляр
Джо Байден США законы инаугурация
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