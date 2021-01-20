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Трамп в прощальной речи перечислил главные успехи на посту президента

Дональд Трамп произнес последнюю речь в должности президента. Он счел результаты своей работы на протяжении четырех лет «потрясающими» и предупредил об опасности повышения налогов при новой администрации
Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Президент США Донадьд Трамп считает, что на посту главы государства ему удалось достичь «потрясающих» результатов. Об этом он заявил, обращаясь к сторонникам на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона перед вылетом во Флориду.

Через несколько часов к присяге будет приведен 46-й президент Джо Байден. Нынешнее выступление стало для Трампа последним на посту президента.

«Мы заново воссоздали военную мощь США, мы создали новые силы, которые называются «комсические силы», что для обычной администрации стало бы серьезным достижением само по себе. Но мы не обычная администрация», — сказал он, добавив, что пользуется рекордной поддержкой среди ветеранов.

Помимо укрепления вооруженных сил, Трамп в числе своих достижений назвал налоговую реформу, позволившую, по его словам, рекордно сократить налоги. «Надеюсь, они не будут повышать ваши налоги. Но если они это сделают, я вас предупреждал!» — отметил Трамп.

Уходящая администрация достигла впечатляющих результатов в экономике, сократив безработицу и ускорив экономический рост, хотя в итоге часть этих успехов перечеркнула пандемия коронавируса, посетовал Трамп. «Если бы по нам не ударила пандемия, цифры были бы еще более впечатляющими», — сказал он.

Президент также назвал «медицинским чудом» создание вакцины от коронавируса. «Каким бы жестким ни был удар коронавируса, <...> мы смогли добиться медицинского чуда, разработав вакцину за девять месяцев», — отметил он, напомнив, что изначально специалисты предсказывали, что создание препарата займет несколько нет.

Материал дополняется.

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