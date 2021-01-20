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Джек Ма впервые с октября показался на публике

В последний раз бизнесмен принял участие в публичном мероприятии три месяца назад, когда раскритиковал китайские финансовые регуляторы. За этим последовал провал выхода подразделения Alibaba на биржу
Alibaba BABA $270,12 +6,91% Купить
Джек Ма
Джек Ма (Фото: Qingqingparis / Twitter)

Основатель китайского гиганта онлайн-ретейла Alibaba Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике, сообщает The Wall Street Journal. 20 января он выступил в режиме видеосвязи на онлайн-мероприятии в поддержку китайских сельских учителей, эту информацию газете подтвердили представители фонда бизнесмена и финтех-гиганта Ant Group (подразделение Alibaba, владеет сервисом Alipay).

Запись выступления Ма опубликовала в своем Twitter журналист китайской государственной газеты Global Times.

«Я и мои коллеги учились и думали, мы стали более решительными в том, чтобы посвятить себя благотворительной деятельности в области образования», — обратился Ма к педагогам (цитата по Bloomberg). В ходе выступления он также заявил, что обычно церемония для учителей проводится в курортном городе Санья на юге Китая, но в этом году его пришлось провести онлайн из-за пандемии.

На новостях о выступлении Ма акции Alibaba на Гонконгской бирже выросли на 6%, отмечает WSJ.

В последний раз Ма появился на публике 24 октября 2020 года — тогда на финансовом форуме в Шанхае бизнесмен раскритиковал власти КНР, которые, по его словам, сдерживают инновации в финансовой индустрии.

WSJ сообщила о попытке Джека Ма спасти «дочку» Alibaba перед IPO
Бизнес
Джек Ма

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В начале ноября Ant Group должен был выйти на биржи в Гонконге и Шанхае, что могло стать крупнейшим IPO в истории: компания могла привлечь до $34,4 млрд. Однако за два дня до размещения акций Ant Group сообщила, что получила от регуляторов Китая сообщение о его приостановке «из-за существенных вопросов». WSJ писала, что председатель КНР Си Цзипьпин лично распорядился остановить IPO, так как власти Китая «пришли в ярость» после октябрьского выступления бизнесмена. Газета передавала также, что миллиардер предлагал властям Китая национализировать часть активов Ant Group, но это не помогло предотвратить отмену IPO.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что после блокировки первичного размещения Ant Group власти Китая посоветовали Джеку Ма не покидать страну. Вслед за этим Государственное управление рыночного регулирования Китая начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Кроме того, обратила внимание Financial Times, Ма пропал из жюри созданного им конкурса Africa’s Business Heroes.

Однако 6 января ведущий телеканала CNBC Дэвид Фейбер cообщил, что миллиардер не пропал без вести, а целенаправленно «залег на дно». «Очень похоже, что он в Ханчжоу, где расположена штаб-квартира Alibaba. Он больше не участвует в управлении компанией», — заявил он.

Автор
Наталия Анисимова
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