Джек Ма впервые с октября показался на публике

В последний раз бизнесмен принял участие в публичном мероприятии три месяца назад, когда раскритиковал китайские финансовые регуляторы. За этим последовал провал выхода подразделения Alibaba на биржу

Джек Ма (Фото: Qingqingparis / Twitter)

Основатель китайского гиганта онлайн-ретейла Alibaba Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике, сообщает The Wall Street Journal. 20 января он выступил в режиме видеосвязи на онлайн-мероприятии в поддержку китайских сельских учителей, эту информацию газете подтвердили представители фонда бизнесмена и финтех-гиганта Ant Group (подразделение Alibaba, владеет сервисом Alipay).

Запись выступления Ма опубликовала в своем Twitter журналист китайской государственной газеты Global Times.

«Я и мои коллеги учились и думали, мы стали более решительными в том, чтобы посвятить себя благотворительной деятельности в области образования», — обратился Ма к педагогам (цитата по Bloomberg). В ходе выступления он также заявил, что обычно церемония для учителей проводится в курортном городе Санья на юге Китая, но в этом году его пришлось провести онлайн из-за пандемии.

На новостях о выступлении Ма акции Alibaba на Гонконгской бирже выросли на 6%, отмечает WSJ.