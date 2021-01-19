Последние указы Трампа, «слив» о полетах с Навальным. Главные новости РБК

Одобрение кредитов упало до трехлетнего минимума; полицейского заподозрили в «сливе» данных для статьи об отравлении Навального; санкции для «Северного потока»; что делают перед инаугурацией Трамп и Байден — в обзоре РБК

В России за год одобрили только треть заявок на кредиты

В 2020 году российские банки одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. Это минимальный за три года уровень.

Ужесточение кредитной политики коснулось не всех сегментов. Чаще всего банки отклоняли прошения о ссудах на автомобили: 62% отклоненных заявок против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%.

Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, и это больше, чем в предыдущие годы. Высокий процент одобрения заявок на ипотечные кредиты связан с программами государственной поддержки.

Пандемия — основной, но не единственный фактор, который повлиял на политику кредиторов, считают опрошенные РБК эксперты. Уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже более двух лет подряд из-за политики Центробанка, который требует от кредиторов ужесточать требования как из-за снижения платежеспособности заемщиков, так и из-за высокого уровня неопределенности.