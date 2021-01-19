Последние указы Трампа, «слив» о полетах с Навальным. Главные новости РБК

Полицейского заподозрили в «сливе» для расследования о Навальном
В Самаре завели уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в причастности к утечке данных пассажиров авиакомпаний, названных в журналистском расследовании об отравлении оппозиционера Алексея Навального, узнал
РБК.
- На причастность к утечке информации из базы данных «Розыск магистраль» проверяют сотрудника самарского отдела полиции № 6 Кирилла Чупрова. Его поместили под домашний арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
- 14 декабря издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование, в котором говорилось о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. Авторы, по их словам, опирались на полученные у продавцов личных данных материалы о перелетах частных лиц. В ФСБ расследование назвали «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», и указали, что появление этого текста не было бы возможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб.
- Навального, вернувшегося накануне в Россию после лечения в Германии, отправили в СИЗО. ФСИН ранее сообщала, что он нарушил режим условного осуждения по делу «Ив Роше», поскольку многократно не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции.
РБК разобрался, почему судья рассматривала ходатайство об аресте Навального после возвращения из Берлина в участке полиции, какие были основания для задержания оппозиционера и что ему грозит. Читайте в материале «Четыре вопроса к делу Навального».
СМИ узнали о санкциях против «Северного потока-2»
Власти США уведомили Берлин о том, что вводят санкции против трубоукладочной баржи «Фортуна», участвующей в строительстве «Северного потока-2», сообщило немецкое издание Handelsblatt.
- Ограничения будут наложены на владельца «Фортуны», компанию «КВТ-Рус». По данным издания, санкции вступят в силу 19 января. Помимо «Фортуны» у России остается только одно судно, способное заняться строительством газопровода, — «Академик Черский», курсирующий сейчас по Балтике. Однако оно не обладает допуском к глубоководным работам, который нужен для завершения строительства датского участка газопровода.
- «Фортуна» работала в районе строительства «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии с 11 декабря, где завершила строительство участка длиной 2,6 км. Сейчас баржа находится у немецкого побережья, поблизости от порта города Росток.
- Накануне также стало известно, что немецкие природоохранные организации добились приостановки действия ранее выданного властями разрешения на достройку двух участков газопровода, протяженностью 16,5 и 13,9 км. Стройка проходит рядом с охраняемой зоной обитания и отдыха морских птиц, и местные власти разошлись с экологами в оценке ее влияния на окружающую среду. Судну также предстоит завершить строительство длинного участка газопровода в Дании — 147 км. На нем частично предусматривается укладка труб на глубине свыше 30 м.
Что происходит в США за день до инаугурации нового президента
В США 20 января пройдет инаугурация нового президента страны Джозефа Байдена. За день до этого события действующий глава государства Дональд Трамп подписал сразу несколько исполнительных указов.
- Так, подписан исполнительный указ, которым отменяются ограничения на въезд в страну, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19. Исполнительные указы о приостановке въезда в США из ряда стран прекращают свое действие 26 января.
- Еще один указ касается закупок беспилотников — запрещает их покупку у политических «противников» Вашингтона, а именно в России, Иране, Китае, Северной Корее, а также у других стран или организаций, «причастных к схемам, которые несут угрозу национальной и экономической безопасности США».
- По данным Bloomberg, сам Байден в то же время обратился к американскому послу в России Джону Салливану с просьбой оставаться на своем посту. Источники агентства утверждают, что избранный президент считает этот пост слишком важным, чтобы оставлять вакантным на время утверждения новой кандидатуры посла США в России. Таким образом, Салливан вошел в группу дипломатов, назначенных при Трампе, которые на протяжении какого-то времени будут сохранять свои посты при новой администрации.