Экологи добились приостановки разрешения на стройку «Северного потока-2»

Природоохранные организации обжаловали выдачу германским морским и гидрографическим агентством разрешения на достройку газопровода. Подача жалоб приостанавливает действие документа

Фото: Jens Buettner / AP

Действующая в Германии негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (Naturschutzbund Deutschland, NABU) обжаловала выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне ФРГ. Аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация — Deutsche Umwelthilfe (DUH), сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1, а также Reuters.

В BSH подтвердили журналистам подачу экологами жалоб, отметив, что появление таких возражений означает, что действие выданного ведомством разрешения на проведение работ приостанавливается.

РБК направил запрос в пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2.

15 января BSH сообщило, что выдало разрешение на строительство двух участков «Северного потока-2» протяженностью 16,5 и 13,9 км. При этом ведомство отметило, что строительство трубопровода, который пройдет мимо охраняемой зоны обитания и отдыха морских птиц, не причинит заповеднику значительного вреда. Однако руководитель NABU Йорг-Андреас Крюгер раскритиковал такую позицию BSH.

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