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Экологи добились приостановки разрешения на стройку «Северного потока-2»

Природоохранные организации обжаловали выдачу германским морским и гидрографическим агентством разрешения на достройку газопровода. Подача жалоб приостанавливает действие документа
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Фото: Jens Buettner / AP
Фото: Jens Buettner / AP

Действующая в Германии негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (Naturschutzbund Deutschland, NABU) обжаловала выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне ФРГ. Аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация — Deutsche Umwelthilfe (DUH), сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1, а также Reuters.

В BSH подтвердили журналистам подачу экологами жалоб, отметив, что появление таких возражений означает, что действие выданного ведомством разрешения на проведение работ приостанавливается.

РБК направил запрос в пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2.

15 января BSH сообщило, что выдало разрешение на строительство двух участков «Северного потока-2» протяженностью 16,5 и 13,9 км. При этом ведомство отметило, что строительство трубопровода, который пройдет мимо охраняемой зоны обитания и отдыха морских птиц, не причинит заповеднику значительного вреда. Однако руководитель NABU Йорг-Андреас Крюгер раскритиковал такую позицию BSH.

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«Недопустимо, чтобы Nord Stream 2 было позволено нарушать принятые в Германии правила охраны природы», — отметил Крюгер, пообещав обжаловать решение BSH.

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Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м в год. Оператором строительства выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО «Газпром».

В декабре 2019-го строительство газопровода было приостановлено из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда. После этого Nord Stream 2 AG перешла на другой тип судов с системой якорного позиционирования, в декабре достройку начало судно «Фортуна».

Еще одни американские санкции против трубопровода начали действовать с 1 января. Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения попадут компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. 2 января от участия в проекте отказалась норвежская компания Det Norske Veritas, которая должна была выдать сертификат соответствия для проведения строительных работ. 13 января об отказе участвовать в строительстве заявила датская компания Rambøll.

Автор
Евгений Калюков
Северный поток-2
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