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Власти Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока-2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» по пути к датскому острову Борнхольм для возобновления строительства «Северного потока - 2»
Трубоукладочная баржа «Фортуна» по пути к датскому острову Борнхольм для возобновления строительства «Северного потока - 2» (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Германское управление по судоходству и гидрографии выдало новое разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне ФРГ до конца мая. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Протяженность труб на разных участках составит 16,5 и 13,9 км. Как отметили в управлении, в июле 2020 года Nord Stream 2 AG попросила изменить разрешение на прокладку трубопровода с использованием корабля с якорным позиционированием, выданное в 2018 году. Причиной стали непредвиденные задержки, возникшие за пределами экономической зоны Германии.

Строящее «Северный поток-2» судно вновь сменило владельца
Экономика
Трубоукладочная баржа &laquo;Фортуна&raquo;

В декабре 2019-го его строительство было приостановлено из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда. После этого Nord Stream 2 AG перешла на другой тип судов с системой якорного позиционирования, в декабре достройку начало судно «Фортуна».

Еще одни американские санкции против трубопровода начали действовать с 1 января 2021. Они вошли в оборонный бюджет США на 2021 год. Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения попадут компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.

2 января от участия в проекте отказалась норвежская компания Det Norske Veritas, которая должна была выдать сертификат соответствия для проведения строительных работ. 13 января об отказе участвовать в строительстве заявила датская компания Rambøll.

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