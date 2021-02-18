Сигналы ЦБ банкам, умер Андрей Мягков. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 73,78 (+0,01) Инвестиции, 13:45
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 88,87 (-0,21) Инвестиции, 13:45
НКР присвоило «МаксимаТелеком» рейтинг BBB+.ru с позитивным прогнозом Кредитные рейтинги, 19:15 В «Тамбове» прокомментировали сообщения о снятии клуба с Кубка России Спорт, 19:12 А1 объявила о завершении конфликта в конструкторском бюро академика РАН Финансы, 19:06 Мэр Тольятти подал в отставку после критики со стороны властей Политика, 19:01 Биржа Coinbase помогла Tesla инвестировать в биткоин Крипто, 18:54 В Минкультуры выбрали нового гендиректора «Росгосцирка» Общество, 18:51 Вице-губернатор Петербурга займется развитием «Морского старта» Бизнес, 18:49 НОВАТЭК заявил о планах привлечь $11 млрд на новый проект Бизнес, 18:36 Билл Гейтс: «У меня нет биткоинов» Крипто, 18:28 В МИДе назвали обвинения Латвии в адрес Соловьева фейком и чушью Политика, 18:24 Чулпан Хаматова снимется в документальном фильме «Сахаров. Две жизни» Стиль, 18:20 Fix Price подала заявку на листинг на Московской бирже Инвестиции, 18:18 Chevrolet Corvette StingRay 1970 года выставили продажу за 9 млн рублей Авто, 18:04 Российские биатлонисты провели восьмую подряд гонку без медалей на ЧМ Спорт, 18:03
Общество ,  
0 

Сигналы ЦБ банкам, умер Андрей Мягков. Главные новости РБК

ЦБ отменит «пандемийные» послабления банкам, умер звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман», Лукашенко пообещал обойтись без просьб о новом кредите, Лебедев, Вексельберг и Блаватник продолжат тяжбу — главные новости РБК

Набиуллина, послабления банкам и распустившаяся роза

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с членами Ассоциации банков России сообщила, что скоро банкам придется попрощаться с послаблениями, которые были введены для них на фоне пандемии.

  • Льготные условия вводились в марте 2020 года на фоне паники на финансовом рынке и роста заболеваемости COVID-19 в России. Банкам, в частности, разрешили временно не отражать на балансах полную величину резервов по кредитам, попавшим на реструктуризацию. Льготные условия продлевались осенью и будут длиться по некоторым продуктам до 1 июля.
  • Продлевать и дальше их не будут. В качестве уступки ЦБ разрешил направлять надбавки, которые банки сформировали по выданным ипотечным кредитам, на выдачу новых ссуд. Конкретный объем высвобождаемого капитала будет определен в ближайшие месяцы, после уточнения оценок потерь по ссудам, но сумма может превысить 100 млрд руб.
  • Послабления для банков могли привести к формированию скрытых проблем, которые могут стать в будущем источником системных рисков, отметила Набиуллина. РБК ранее уже писал, что агентство «Эксперт РА» зафиксировало появление в 2020 году тренда на «естественное сокращение» рынка — увеличились случаи аннулирования лицензий по инициативе собственников или присоединения к более крупным игрокам. Он может продолжиться и в этом году. По оценкам экспертов, дефолт грозит в 2021-м 33 российским банкам и часть из них может прекратить деятельность добровольно.
  • Набиуллина также сообщила, что ЦБ намерен в ближайшие три года повысить ключевую ставку до нейтрального уровня (5–6%). Пока что она остается на историческом минимуме — 4,25 п.п.
  • Традиционно внимание было приковано не только к словам Набиуллиной, но и к ее брошке (это уже давно превратилось в мем: считается, что с помощью брошек Набиуллина подает «сигналы» о будущей политике ЦБ). На сей раз председатель ЦБ надела распустившуюся розу.
    Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
    Фотогалерея 

Умер Андрей Мягков

В возрасте 82 лет умер актер Андрей Мягков, звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман». 20 февраля его похоронят на Троекуровском кладбище.

Video

  • Мягков окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, после чего поступил в «Современник», а в 1977-м перешел во МХАТ. После раскола театра в 1987 году актер остался с Олегом Ефремовым в МХТ им. А.П.Чехова. Но всенародную известность ему принесли роли в кино, в том числе в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (Лукашин), «Служебный роман» (Новосельцев). Среди других известных работ — роли в фильмах «Гараж», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс» и т.д.
  • За свою работу в кино и театре Мягков был награжден орденом Почета (1998), орденом Дружбы (2013) и орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2003 и 2019), а также удостоен звания народного артиста РСФСР.
Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Что ведет к забвению массовых брендов и как компаниям этому противостоять Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

«Перестал быть похож на Лукашина, стало легче»: каким был Андрей Мягков
Фотогалерея 

Лукашенко пообещал обойтись без просьб к Путину

Александр Лукашенко подтвердил, что на следующей неделе отправится в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Но в этот раз просить о кредите он не намерен.

  • Переговоры состоятся 22 февраля. «Сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот, «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», — заявил белорусский лидер на встрече c секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
  • Во время прошлой поездки в Россию к Путину Лукашенко уже договорился о ссуде на $1 млрд. О том, что на очередных переговорах речь может зайти о кредите на сумму $3 млрд, со ссылкой на источники писал «Коммерсантъ». По данным издания, Минск намеревался получить доступ к остатку средств, которые выделялись Россией на строительство Белорусской АЭС. В 2011 году Белоруссии было выделено на проект в виде госкредита $10 млрд, но к моменту запуска станции израсходовано было лишь порядка $4,5 млрд.
  • Впрочем, финансовая помощь может быть оказана не только в формате ссуд. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК не исключал, что на переговорах может быть затронута тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере. «Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов», — пояснял он.

Лебедев, Вексельберг и Блаватник возобновили судебную тяжбу на $2 млрд

Многолетнее судебное противостояние между экс-сенатором Леонидом Лебедевым и миллиардерами Виктором Вексельбергом и Леонардом Блаватником вновь продолжается. Теперь иск Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику на $2 млрд будут рассматривать присяжные в Верховном суде штата Нью-Йорк. Процесс тянется с 2014 года и связан с покупкой «Роснефтью» нефтяной компании ТНК-BP.

  • В 2013 году консорциум AAR, в который входили «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и партнеров, а также Access Industries Блаватника и «Ренова» Вексельберга, продали ТНК-BP «Роснефти» за $55 млрд. Из этой суммы $13,8 млрд получили «Ренова» и Access Industries.
  • После этого Лебедев обратился в американский суд с требованием от участников сделки выплатить ему $2 млрд: истец утверждал, что был тайным акционером ТНК-BP, с 1997 года — партнером Вексельберга и Блаватника и помог им приватизировать 40% Тюменской нефтяной компании. По словам Лебедева, когда в 2003 году ТНК объединялась с BP, Вексельберг и Блаватник убедили его не афишировать свое участие в нефтяном бизнесе.
  • Претензии на свою долю от денег, полученных Вексельбергом и Блаватником в рамках сделки по продаже ТНК-BP «Роснефти», Лебедев предъявил в 2014 году. В 2019-м суд в Нью-Йорке отклонил иск Лебедева, и тот обжаловал решение. Теперь его вновь передадут присяжным.
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Центробанк банки Андрей Мягков Александр Лукашенко Белоруссия Лебедев Леонид Виктор Вексельберг
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter