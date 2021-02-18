Сигналы ЦБ банкам, умер Андрей Мягков. Главные новости РБК

ЦБ отменит «пандемийные» послабления банкам, умер звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман», Лукашенко пообещал обойтись без просьб о новом кредите, Лебедев, Вексельберг и Блаватник продолжат тяжбу — главные новости РБК

Набиуллина, послабления банкам и распустившаяся роза

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с членами Ассоциации банков России сообщила, что скоро банкам придется попрощаться с послаблениями, которые были введены для них на фоне пандемии.

Льготные условия вводились в марте 2020 года на фоне паники на финансовом рынке и роста заболеваемости COVID-19 в России. Банкам, в частности, разрешили временно не отражать на балансах полную величину резервов по кредитам, попавшим на реструктуризацию. Льготные условия продлевались осенью и будут длиться по некоторым продуктам до 1 июля.

Продлевать и дальше их не будут. В качестве уступки ЦБ разрешил направлять надбавки, которые банки сформировали по выданным ипотечным кредитам, на выдачу новых ссуд. Конкретный объем высвобождаемого капитала будет определен в ближайшие месяцы, после уточнения оценок потерь по ссудам, но сумма может превысить 100 млрд руб.

Послабления для банков могли привести к формированию скрытых проблем, которые могут стать в будущем источником системных рисков, отметила Набиуллина. РБК ранее уже писал, что агентство «Эксперт РА» зафиксировало появление в 2020 году тренда на «естественное сокращение» рынка — увеличились случаи аннулирования лицензий по инициативе собственников или присоединения к более крупным игрокам. Он может продолжиться и в этом году. По оценкам экспертов, дефолт грозит в 2021-м 33 российским банкам и часть из них может прекратить деятельность добровольно.

Набиуллина также сообщила, что ЦБ намерен в ближайшие три года повысить ключевую ставку до нейтрального уровня (5–6%). Пока что она остается на историческом минимуме — 4,25 п.п.

Традиционно внимание было приковано не только к словам Набиуллиной, но и к ее брошке (это уже давно превратилось в мем: считается, что с помощью брошек Набиуллина подает «сигналы» о будущей политике ЦБ). На сей раз председатель ЦБ надела распустившуюся розу.

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