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Суд возобновит спор Лебедева с Вексельбергом и Блаватником на $2 млрд

Многолетнее противостояние между экс-сенатором Леонидом Лебедевым и миллиардерами Вексельбергом и Блаватником будет продолжено, — суд в США постановил, что иск Лебедева на $2 млрд должны рассмотреть присяжные
«Роснефть» RU000A0JUFV8 Купить

Апелляционный суд штата Нью-Йорк постановил, что судебный процесс владельца группы «Синтез» и экс-сенатора от Чувашии Леонида Лебедева против его бывших партнеров, миллиардеров Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, должен быть продолжен. Такое решение судьи вынесли 16 февраля. Теперь иск Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику на $2 млрд будут рассматривать присяжные в Верховном суде штата.

«Мы с нетерпением ждем следующего шага — судебного процесса, на котором Леонид Лебедев сможет наконец отстоять свои договорные права и получить свою долю в миллиардах долларов, которые были заплачены за нефтегазовый бизнес, которым владел он и ответчики», — говорится в заявлении партнера юридической фирмы Steptoe (представляет интересы Лебедева) Майка Миллера, поступившем в РБК. Представитель Вексельберга отказался от комментариев.

История вопроса

Процесс Лебедева против Вексельберга и Блаватника тянется с 2014 года и связан с покупкой «Роснефтью» нефтяной компании ТНК-BP. В 2013 году консорциум AAR, в который входили «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров, а также Access Industries Блаватника и «Ренова» Вексельберга, продали ТНК-BP «Роснефти» за $55 млрд. Из этой суммы $13,8 млрд получили «Ренова» и Access Industries. После этого Лебедев обратился в американский суд с требованием от участников сделки выплатить ему $2 млрд: он утверждал, что был тайным акционером ТНК-BP.

В иске Лебедев утверждал, что с 1997 года он был партнером Вексельберга и Блаватника и помог им приватизировать 40% Тюменской нефтяной компании, — внес в структуры, подконтрольные одному из ответчиков, $25 млн, а также свою долю в головной компании ТНК. В 2001 году партнеры, согласно иску Лебедева, договорились, что Лебедев имеет право на 15% в OGIP — компании, через которую Вексельберг и Блаватник владели ТНК, и на 15% прибыли от нефтяного бизнеса. Вексельберг и Лебедев подписали соответствующее соглашение, а Блаватник распорядился выпустить гарантийное письмо на $200 млн, подтверждающее право Лебедева на дивиденды.

В 2003 году ТНК договорилась о создании совместного предприятия с британской BP, а акционеры ТНК («Альфа-групп», Блаватник и Вексельберг) создали консорциум AAR, доли в котором делились на паритетной основе. Вексельберг и Блаватник, как утверждает в иске Лебедев, убедили его не афишировать свое участие в нефтяном бизнесе. В итоге AAR и BP получили в ТНК-BP по 50%, а Лебедев среди акционеров не значился. Спустя 11 лет он предъявил претензии на свою долю от денег, полученных Вексельбергом и Блаватником в рамках сделки по продаже ТНК-BP «Роснефти». Вексельберг и Блаватник отвергают претензии и считают, что они расплатились с Лебедевым еще в 2003 году, когда согласились перечислить ему $600 млн за его активы.

В 2019 году суд в Нью-Йорке отклонил иск Лебедева, и тот обжаловал решение.

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