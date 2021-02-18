«Перестал быть похож на Лукашина, стало легче»: каким был Андрей Мягков

Дебютной ролью актера в кино стал стоматолог Чесноков в ленте «Похождения зубного врача» (1965 год). А всенародная известность пришла после выхода в 1975 году «Иронии судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, где Мягков сыграл главную роль Евгения Лукашина. Он еще не раз сотрудничал с Рязановым и сыграл робкого Новосельцева в «Служебном романе» (1977 год), Семена Хвостова в «Гараже» (1979 год) и Юлия Карандышева в «Жестоком романсе» (1984 год).

Среди других его работ: Алеша Карамазов в экранизации романа Достоевского «Братья Карамазовы» (1969, режиссер Иван Пырьев), следователь Станислав Тихонов в детективе «Гонки по вертикали» по повести Аркадия и Георгия Вайнеров (1982, Александр Муратов). Андрей Мягков снялся в десятках картин и чаще играл робких и обаятельных интеллигентов.

Про фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», который стал всенародным символом Нового года, актер говорил, что тот «поставил крест на карьере». «Все считают меня алкоголиком, хоть в действительности спиртное я не люблю, а баню просто не-на-ви-жу! Я этот фильм уже не смотрел лет 20. Это насилие над зрителем, когда его показывают в новогоднюю ночь», — жаловался Мягков. Он даже признался в документальном фильме «О чем молчит Андрей Мягков», что, «когда с годами перестал быть похож на Женю Лукашина, стало легче».

Мягков — народный артист РСФСР, награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и Дружбы, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за роль Лукашина и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых за роль Новосельцева