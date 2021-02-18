«Перестал быть похож на Лукашина, стало легче»: каким был Андрей Мягков
Андрей Мягков, запомнившийся стране ролями в «Иронии судьбы, или С легким паром!», «Служебном романе», «Гараже», «Жестоком романсе» и другой классике, умер в возрасте 82 лет. Как мальчик из интеллигентной ленинградской семьи стал легендой советского кинематографа — в фотогалерее РБК
Андрей Мягков родился в Ленинграде, его отец был кандидатом технических наук, педагогом, а мать — инженером-механиком. С детства его интересовала актерская профессия, но отец настоял: «Андрей, я тебя прошу, поступи в институт, получи профессию, а потом будешь заниматься этой глупостью», — вспоминал актер в документальном фильме «О чем молчит Андрей Мягков».
Он окончил Ленинградский химико-технологический институт (сейчас Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет). — РБК), но любовь к сцене сохранил. После учебы Мягков участвовал в любительских спектаклях и вскоре отправился в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова
Актерская карьера Мягкова началась в театре «Современник». Он работал там в 1965–1977 годах и играл в спектаклях «На дне» по пьесе Максима Горького, «Дядюшкин сон» по произведению Федора Достоевского, «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова.
С 1977 года актер выступал на сцене Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова. Он участвовал в спектаклях по произведениям Антона Чехова «Чайка», «Дядя Ваня» и «Три сестры», «Горе от ума» по комедии Александра Грибоедова, «Привидения» по пьесе Генрика Ибсена, «Борис Годунов» по драме Александра Пушкина, «Белый кролик» по комедии Мэри Чейз и др.
Дебютной ролью актера в кино стал стоматолог Чесноков в ленте «Похождения зубного врача» (1965 год). А всенародная известность пришла после выхода в 1975 году «Иронии судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, где Мягков сыграл главную роль Евгения Лукашина. Он еще не раз сотрудничал с Рязановым и сыграл робкого Новосельцева в «Служебном романе» (1977 год), Семена Хвостова в «Гараже» (1979 год) и Юлия Карандышева в «Жестоком романсе» (1984 год).
Среди других его работ: Алеша Карамазов в экранизации романа Достоевского «Братья Карамазовы» (1969, режиссер Иван Пырьев), следователь Станислав Тихонов в детективе «Гонки по вертикали» по повести Аркадия и Георгия Вайнеров (1982, Александр Муратов). Андрей Мягков снялся в десятках картин и чаще играл робких и обаятельных интеллигентов.
Про фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», который стал всенародным символом Нового года, актер говорил, что тот «поставил крест на карьере». «Все считают меня алкоголиком, хоть в действительности спиртное я не люблю, а баню просто не-на-ви-жу! Я этот фильм уже не смотрел лет 20. Это насилие над зрителем, когда его показывают в новогоднюю ночь», — жаловался Мягков. Он даже признался в документальном фильме «О чем молчит Андрей Мягков», что, «когда с годами перестал быть похож на Женю Лукашина, стало легче».
Мягков — народный артист РСФСР, награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и Дружбы, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за роль Лукашина и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых за роль Новосельцева
Мягков прожил больше 50 лет в браке с актрисой Анастасией Вознесенской. Они познакомились еще в Школе-студии МХАТ, когда ему было 23, а ей — 17 лет. По словам артиста, это была любовь с первого взгляда, одна, единственная, на всю жизнь. Детей у пары не было. Они объясняли это тем, что посвящали себя работе и на что-либо другое не оставалось времени.
На вопрос о секрете счастливой семейной жизни Мягков отвечал: «Тут нет секрета. Надо любить. Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Вот и все. Больше ничего не нужно. И тогда будет брак навсегда»
Коллеги описывали Мягкова как закрытого человека, он редко давал интервью и показывался на публике. Актриса Ольга Науменко, сыгравшая в «Иронии судьбы» роль невесты Лукашина Гали, вспоминала: «На съемках рязановского фильма он был сосредоточен исключительно на своей роли, сразу после отснятого дубля уходил и почти ни с кем не общался».
Мягков увлекался живописью и написал три детективных романа. По его книге снята детективная трилогия «Сивый мерин». Он писал портреты друзей и коллег, например Олега Ефремова и Галины Волчек
Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет