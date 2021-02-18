Набиуллина рассказала о планах ЦБ после снятия послаблений для банков

В апреле 2020 года, во время первой волны пандемии, Банк России уже объявлял о роспуске буфера по ипотечным кредитам, снятие надбавок высвободило капитал в размере около 110 млрд руб. В августе ЦБ также частично снял надбавки по некоторым видам потребительских ссуд в рублях. Это было эквивалентно увеличению капитала банков на 168 млрд руб.
По словам Набиуллиной, решение распускать буферы капитала, а не продлевать послабления для банков — принципиальное для ЦБ. «Мы не так давно ввели макропруденциальное регулирование и макропруденциальные буферы, это часть нашей контрциклической политики. Что это означает: эти буферы капитала накапливаются в благополучные периоды и распускаются в кризис, и сейчас именно такая ситуация. В отличие от послаблений макропруденциальная политика не позволяет маскировать проблемы, но дает больший комфорт банкам», — пояснила она.
По итогам прошлого года чистая прибыль банковского сектора составила 1,6 трлн руб., немногим меньше финансового результата 2019 года. Дополнительный запас капитала банков, который может быть направлен на покрытие возможных потерь по проблемным кредитам, оценивается ЦБ более чем в 5 трлн руб. При этом объем убытков по кредитам, которые останутся проблемными даже после реструктуризации, прогнозируется ЦБ на уровне 1,36 трлн руб., или 2% совокупного кредитного портфеля банков.
Что еще изменится в регулировании после пандемии
Банк России будет постепенно возвращаться к регулярным решениям, принятым до пандемии, но отмененным на время острой фазы кризиса, сказала глава регулятора. Она напомнила, что весной 2019 года ЦБ объявлял о постепенном сворачивании инструмента безотзывных кредитных линий (БКЛ) для системно значимых банков — крупные игроки по БКЛ могут занимать средства у ЦБ для поддержания нормативов ликвидности.
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Банк России вернется к ранее принятому решению, но даст кредитным организациям отсрочку, пояснила Набиуллина: «Плата в размере 0,15% по линиям, открываемым с 1 апреля 2021 года, будет действовать до октября, раньше планировалось повышение с 1 апреля. После этой даты (1 октября. — РБК) плата вырастет до 0,5%. И индивидуальный лимит для системно значимых банков в ближайший год мы сократим не на 30%, как мы планировали ранее, а на 15%». Возврат к прежней стратегии она объяснила тем, что у участников рынка сейчас есть больше возможностей управлять риском ликвидности и на рынке уже достаточно высоколиквидных активов, например облигаций федерального займа (ОФЗ).
В 2020 году Банк России также внедрил новые требования к оценке рисков по корпоративным кредитам, выданным заемщикам инвестиционной категории, ипотеке с высоким первоначальным взносом и потребительским ссудам, которые одобряются заемщикам с низким уровнем долговой нагрузки. Эти решения тоже пошли на пользу банкам, считают в ЦБ.
«По нашей оценке, суммарно эти решения высвободили капитал на сумму 1 трлн руб., что, по сути, эквивалентно возможности расширения кредитования на 10 трлн руб. И вот эти системные меры не будут сворачиваться, они будут действовать и дальше. То есть планка, в целом, возможностей банковского сектора кредитовать экономику выросла на сумму до 10 трлн руб.», — заметила Набиуллина.