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Набиуллина рассказала о планах ЦБ после снятия послаблений для банков

Банк России сохранять льготы не намерен, но создаст участникам рынка условия для высвобождения дополнительного капитала. Мягкое регулирование в пандемию уже открыло банкам возможности для наращивания кредитования на 10 трлн руб.
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Банковская система России готова к выходу из регуляторных послаблений в 2021 году, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

Льготные условия вводились в марте 2020 года, на фоне паники на финансовом рынке и роста заболеваемости COVID-19 в России. Банкам, в частности, разрешили временно не отражать на балансах полную величину резервов по кредитам, попавшим на реструктуризацию. Мера вводилась до 30 сентября, но была продлена — участники рынка могут применять льготные условия резервирования по корпоративным кредитам до 1 апреля 2021 года, по розничным ссудам и кредитам МСБ — до 1 июля.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

«Мы понимаем, что, несмотря на восстановительный тренд, отголоски коронавируса будут сопровождать экономику и банки еще какое-то время», — подчеркнула Набиуллина. Поэтому одна из мер, которую теперь предлагает Банк России, — роспуск ранее созданного банками буфера по необеспеченным кредитам. Глава ЦБ уточнила, что конкретный объем высвобождаемого капитала будет определен в ближайшие месяцы, после уточнения оценок потерь по ссудам, но сумма может превысить 100 млрд руб.

«Роспуск буфера не означает сигнал для бездумного наращивания необеспеченного кредитования, а распускается именно для того, чтобы облегчить банкам признание потерь в тот момент, когда они выходят из регуляторных послаблений», — заявила Набиуллина, добавив, что ЦБ не допустит перегрева в этом сегменте.

В апреле 2020 года, во время первой волны пандемии, Банк России уже объявлял о роспуске буфера по ипотечным кредитам, снятие надбавок высвободило капитал в размере около 110 млрд руб. В августе ЦБ также частично снял надбавки по некоторым видам потребительских ссуд в рублях. Это было эквивалентно увеличению капитала банков на 168 млрд руб.

По словам Набиуллиной, решение распускать буферы капитала, а не продлевать послабления для банков — принципиальное для ЦБ. «Мы не так давно ввели макропруденциальное регулирование и макропруденциальные буферы, это часть нашей контрциклической политики. Что это означает: эти буферы капитала накапливаются в благополучные периоды и распускаются в кризис, и сейчас именно такая ситуация. В отличие от послаблений макропруденциальная политика не позволяет маскировать проблемы, но дает больший комфорт банкам», — пояснила она.

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По итогам прошлого года чистая прибыль банковского сектора составила 1,6 трлн руб., немногим меньше финансового результата 2019 года. Дополнительный запас капитала банков, который может быть направлен на покрытие возможных потерь по проблемным кредитам, оценивается ЦБ более чем в 5 трлн руб. При этом объем убытков по кредитам, которые останутся проблемными даже после реструктуризации, прогнозируется ЦБ на уровне 1,36 трлн руб., или 2% совокупного кредитного портфеля банков.

Что еще изменится в регулировании после пандемии

Банк России будет постепенно возвращаться к регулярным решениям, принятым до пандемии, но отмененным на время острой фазы кризиса, сказала глава регулятора. Она напомнила, что весной 2019 года ЦБ объявлял о постепенном сворачивании инструмента безотзывных кредитных линий (БКЛ) для системно значимых банков — крупные игроки по БКЛ могут занимать средства у ЦБ для поддержания нормативов ликвидности.

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Банк России вернется к ранее принятому решению, но даст кредитным организациям отсрочку, пояснила Набиуллина: «Плата в размере 0,15% по линиям, открываемым с 1 апреля 2021 года, будет действовать до октября, раньше планировалось повышение с 1 апреля. После этой даты (1 октября. — РБК) плата вырастет до 0,5%. И индивидуальный лимит для системно значимых банков в ближайший год мы сократим не на 30%, как мы планировали ранее, а на 15%». Возврат к прежней стратегии она объяснила тем, что у участников рынка сейчас есть больше возможностей управлять риском ликвидности и на рынке уже достаточно высоколиквидных активов, например облигаций федерального займа (ОФЗ).

В 2020 году Банк России также внедрил новые требования к оценке рисков по корпоративным кредитам, выданным заемщикам инвестиционной категории, ипотеке с высоким первоначальным взносом и потребительским ссудам, которые одобряются заемщикам с низким уровнем долговой нагрузки. Эти решения тоже пошли на пользу банкам, считают в ЦБ.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«По нашей оценке, суммарно эти решения высвободили капитал на сумму 1 трлн руб., что, по сути, эквивалентно возможности расширения кредитования на 10 трлн руб. И вот эти системные меры не будут сворачиваться, они будут действовать и дальше. То есть планка, в целом, возможностей банковского сектора кредитовать экономику выросла на сумму до 10 трлн руб.», — заметила Набиуллина.

Автор
Юлия Кошкина
банки регулирование Банк России
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ЦБ допустил продление послаблений для банков только при новой «встряске»
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