Набиуллина рассказала о планах ЦБ после снятия послаблений для банков

Банк России сохранять льготы не намерен, но создаст участникам рынка условия для высвобождения дополнительного капитала. Мягкое регулирование в пандемию уже открыло банкам возможности для наращивания кредитования на 10 трлн руб.

Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Банковская система России готова к выходу из регуляторных послаблений в 2021 году, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

Льготные условия вводились в марте 2020 года, на фоне паники на финансовом рынке и роста заболеваемости COVID-19 в России. Банкам, в частности, разрешили временно не отражать на балансах полную величину резервов по кредитам, попавшим на реструктуризацию. Мера вводилась до 30 сентября, но была продлена — участники рынка могут применять льготные условия резервирования по корпоративным кредитам до 1 апреля 2021 года, по розничным ссудам и кредитам МСБ — до 1 июля.

«Мы понимаем, что, несмотря на восстановительный тренд, отголоски коронавируса будут сопровождать экономику и банки еще какое-то время», — подчеркнула Набиуллина. Поэтому одна из мер, которую теперь предлагает Банк России, — роспуск ранее созданного банками буфера по необеспеченным кредитам. Глава ЦБ уточнила, что конкретный объем высвобождаемого капитала будет определен в ближайшие месяцы, после уточнения оценок потерь по ссудам, но сумма может превысить 100 млрд руб.

«Роспуск буфера не означает сигнал для бездумного наращивания необеспеченного кредитования, а распускается именно для того, чтобы облегчить банкам признание потерь в тот момент, когда они выходят из регуляторных послаблений», — заявила Набиуллина, добавив, что ЦБ не допустит перегрева в этом сегменте.