Набиуллина надела на встречу с банкирами брошь в виде розовой розы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 73,78 (+0,01) Инвестиции, 13:45
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 88,87 (-0,21) Инвестиции, 13:45
Промес обратился к болельщикам во время пресс-конференции «Спартака» Спорт, 16:11 Безруков заявил об уникальности сценических образов Мягкова Общество, 15:58 Как оптимизировать обслуживание и ремонт парка грузовых автомобилей РБК и Gazpromneft, 15:50 Банкиры рассказали о главных трендах private banking в новой реальности РБК+, 15:46 En+ предложила отапливать несколько районов Красноярска с помощью СПГ Бизнес, 15:44 Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея Финансы, 15:37  Пользователи TikTok показали последствия снежной бури в Техасе Стиль, 15:35 ЦБ изучит токенизацию безналичных рублей Финансы, 15:34 Латвия запретила въезд журналисту Владимиру Соловьеву Политика, 15:28 Что ведет к забвению массовых брендов и как компаниям этому противостоять Pro, 15:21 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 15:21 Джокович поздравил проигравшего ему в полуфинале Australian Open Карацева Спорт, 15:11 Jeep отзовет 7,5 тыс. внедорожников в России из-за риска остановки мотора Авто, 15:06 Песков напомнил США о холодах в Техасе фразой «здесь бы газ не помешал» Общество, 14:56
Финансы ,  
0 

Набиуллина надела на встречу с банкирами брошь в виде розовой розы

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Олег Зубко / Ассоциация банков России)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пришла на встречу с членами Ассоциации банков России с брошью в виде зеркальной розы розового цвета, сообщает корреспондент РБК.

Во время своего выступления Набиуллина сообщила, что ЦБ намерен вернуться к постепенному сворачиванию регуляторных послаблений.

По ее словам, регулятор ранее предупреждал банки о своих планах, однако из-за пандемии «на фоне рыночной турбулентности» временно смягчил требования к краткосрочной ликвидности для системно значимых банков и повысил доступность безотзывных кредитных линий. Сейчас, по словам Набиуллиной, пришло время отказаться от этой практики.

После года пандемии эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков
Финансы
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

«С самого начала говорили, что послабления временные и надо вовремя из них выйти, чтобы внутри банковской системы не начали формироваться скрытые проблемы. Скрытые проблемы как раз и могут стать источниками в будущем системных рисков, поэтому мы не должны этого допускать», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина также сообщила, что регулятор считает необходимым «вовремя свернуть» программу льготной ипотеки, которая была эффективна именно как антикризисная мера. По ее словам, в будущем мера может действовать прежде всего в тех регионах, где есть недостаток предложения и где не так выросли цены. «Потому что в значительном числе регионов уже рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке», — пояснила глава ЦБ.

Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Что ведет к забвению массовых брендов и как компаниям этому противостоять Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до конца марта разработать предложения по работе льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. До 1 июля в России действует программа льготной ипотеки под 6,5% в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Недополученную прибыль банкам субсидирует государство.

12 февраля, на первом в 2021 году заседании, Набиуллина появилась с брошью в виде точки. Украшения, которые глава ЦБ носит на заседания совета директоров, трактуются рынком как сигналы о текущей ситуации в экономике. На заседании ЦБ в середине февраля она также говорила об окончании цикла смягчения денежно-кредитной политики, продлившегося полтора года. «Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода и к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация», — заявила на пресс-конференции после мероприятия глава регулятора.

Эльвира Набиуллина брошь
Материалы по теме
Набиуллина рассказала о планах ЦБ после снятия послаблений для банков
Финансы
Набиуллина надела на пресс-конференцию брошку в виде точки
Финансы
Набиуллина объяснила связь своих брошек с ситуацией в экономике
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter