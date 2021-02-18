Набиуллина надела на встречу с банкирами брошь в виде розовой розы

Эльвира Набиуллина (Фото: Олег Зубко / Ассоциация банков России)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пришла на встречу с членами Ассоциации банков России с брошью в виде зеркальной розы розового цвета, сообщает корреспондент РБК.

Во время своего выступления Набиуллина сообщила, что ЦБ намерен вернуться к постепенному сворачиванию регуляторных послаблений.

По ее словам, регулятор ранее предупреждал банки о своих планах, однако из-за пандемии «на фоне рыночной турбулентности» временно смягчил требования к краткосрочной ликвидности для системно значимых банков и повысил доступность безотзывных кредитных линий. Сейчас, по словам Набиуллиной, пришло время отказаться от этой практики.

«С самого начала говорили, что послабления временные и надо вовремя из них выйти, чтобы внутри банковской системы не начали формироваться скрытые проблемы. Скрытые проблемы как раз и могут стать источниками в будущем системных рисков, поэтому мы не должны этого допускать», — сказала глава ЦБ.