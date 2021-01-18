Навального арестовали, лавина на курорте в Домбае. Главные новости РБК

Навальный останется в СИЗО по меньшей мере до февраля, в Домбае лавина сошла на горнолыжнй курорт, запись на вакцинацию через госуслуги, успех конкурента Илона Маска, Минск лишили ЧМ-2021 по хоккею — главные новости в обзоре РБК

Навального арестовали до середины февраля

Вернувшегося накануне из Германии оппозиционера отправили в СИЗО на время рассмотрения иска ФСИН об изменении ему условного наказания по делу «Ив Роше» на реальное заключение.