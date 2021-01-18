Навального арестовали, лавина на курорте в Домбае. Главные новости РБК
Навальный останется в СИЗО по меньшей мере до февраля, в Домбае лавина сошла на горнолыжнй курорт, запись на вакцинацию через госуслуги, успех конкурента Илона Маска, Минск лишили ЧМ-2021 по хоккею — главные новости в обзоре РБК
Навального арестовали до середины февраля
Вернувшегося накануне из Германии оппозиционера отправили в СИЗО на время рассмотрения иска ФСИН об изменении ему условного наказания по делу «Ив Роше» на реальное заключение.
Заседание суда прошло прямо во 2-м отделе полиции управления МВД по городскому округу Химки, куда Навального доставили после задержания. То, что суд проходил в отделении полиции, в МВД объяснили отсутствием у Навального положительного теста на коронавирус после прибытия из Германии. Той же самой причиной объяснили и ограничение доступа в здание.
Навального арестовали на 30 дней, до 15 февраля. Защита пообещала обжаловать это решение.
В 2014 году Навального приговорили к условному сроку по делу «Ив Роше Восток». Он закончился в 2018 году, а 30 декабря 2020 года истек и испытательный срок. Однако у ФСИН появились претензии к Навальному. В ведомстве заявили, что оппозиционер «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Оппозиционер должен был регулярно отмечаться у инспектора. Во ФСИН заявили, что хотя Навальный и находился в Германии, из госпиталя его выписали 20 сентября, после чего его местонахождение было неизвестно. Пресс-секретарь Навального объясняла, что он восстанавливался после отравления.
Подробнее о ситуации вокруг возвращения Алексея Навального — в материале РБК.
Решение о том, где пройдут перенесенные из Минска матчи, пока не принято. В IIHF отметили, что так как Рига подавала заявку на проведение чемпионата вместе с Минском, вопрос о статусе Латвии будет рассмотрен советом организации отдельно.
В январе на фоне протестов в Белоруссии глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Рига отказывается проводить чемпионат вместе с Минском. О готовности бойкотировать турнир сообщал глава Федерации хоккея Финляндии. Он также призывал к совместному бойкоту Швецию, Норвегию и Данию.
Лавина в Домбае
На горнолыжном курорте на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкессии сошла лавина, под снегом оказались туристы. Перед этим в этом районе контролируемый спуск лавины с помощью пушки проводила противолавинная служба.
Лавина накрыла несколько зданий у горнолыжного подъемника. Точное число пострадавших неизвестно. В начале экстренные службы сообщали, что под снегом могли оказаться от четырех до 12 человек. Позднее спасатели сообщили, что из-под завала сумели спастись шесть человек. Источник «Интерфакса» сообщил, что к медикам обратились восемь человек. Из-под снега достали тело одного погибшего.
В противолавинной службе сообщили, что перед этим проводился контролируемый спуск другой лавины. Специалисты выстрелили из пушки по снежному очагу, который был расположен более чем в 300 метрах от места схода лавины. Первая лавина ушла в ложбину, как и планировалась. Однако вскоре начался сход снега из второго очага, и он пошел уже на подъемники. Очевидцы сообщают, что выстрелов было несколько.
Прокуратура начала проверку в связи со случившимся. Начальник противолавинной службы заявлял, что людей на подъемниках в это время не должно было быть. «Канатные дороги Домбая не работали, район был закрытый. Но почему-то люди находились на этом бугельном подъемнике, который лавина и задавила», — сказал Чочаев.
Видео: Мобильный репортёр official/Telegram
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Запись на вакцинацию для всех желающих
С 31 января на портале госуслуг появится форма записи на вакцинацию для всех желающих, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С 17 января эта услуга работает в тестовом режиме.
Пока отдельная форма на портале не появилась, на вакцинацию нужно будет записываться через сервис записи к врачу. Можно будет выбрать ближайшее к пользователю место проведения вакцинации и удобное время. Аналогично будет проходить и запись на второй укол, который нужно делать через три недели после первого. После второй прививки через портал госуслуг можно будет оформить электронный сертификат прохождения вакцинации.
Объявленная Владимиром Путиным массовая вакцинация официально началась только с 18 января, хотя по официальным данным к середине января уже было привито 1,5 млн человек. Опросы показывают, что большинство россиян пока не увперены в том, нужно ли им делать прививку «Спутником V» — по данным опроса SuperJob, в начале января об однозначной готовности сделать прививку заявляли только 16% опрошенных.
За прошедшие сутки в России диагностировали 22 857 новых случаев заражения коронавирусом, умер 471 человек.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Американская компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона совершила первый успешный пуск ракеты-носителя LauncherOne. Ракета стартовала с самолета Boeing 747-400.
LauncherOne — двухступенчатая ракета-носитель, запускаемая с самолета, она предназначена для вывода на орбиту небольших спутников весом до 500 кг. Это первое успешное испытание Virgin Orbit, предыдущий тестовый запуск в мае 2020 года закончился неудачей.
Ракета была выпущена из-под крыла самолета Boeing 747-400, который вылетел из космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Над Тихим океаном самолет сбросил ракету, она запустила двигатель и направилась на орбиту. Там ракета выпустила группу микроспутников CubeSat — такие микроспутники обычно имеют габариты, измеряемые объемом в десятки сантиметров.
Virgin Orbit входит в конгломерат миллиардера Ричарда Брэнсона как дочка основанной им же в 2004 году Virgin Galactic. Последняя создана как «космический туроператор» и обещает своим клиентам полет на орбиту. По данным Bloomberg, компания уже продала 600 билетов на полет в космос по $250 тыс. каждый.