Очевидец рассказала о взрывах перед лавиной на Домбае

Фото: МЧС России

До схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии прозвучали взрывы лавинных пушек. Об этом РБК рассказала туристка Ирина Милакина, которая находилась на месте событий.

«Несколько раз услышала взрывы [от пушек лавинных], потом крики — и белая волна лавины. Их накрыло. Я с мужем побежала в сторону склона, и в считанные минуты инструктор откопал малыша и вынес на руках к нам», — сказала женщина.

Пятилетний ребенок катался с инструктором на учебном склоне. Он не пострадал. Как рассказала Милакина, инструктор прикрыл его своим телом.