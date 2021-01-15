Число желающих привиться от COVID в России вернулось к летнему уровню

Большинство россиян по-прежнему говорят о недоверии к российской вакцине и нехватке информации о результатах испытаний

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За последние недели в России выросло число тех, кто готов сделать прививку от COVID-19 в ближайшее время. Но процент желающих вакцинироваться по-прежнему далек от весенних показателей, свидетельствуют результаты опроса портала Superjob (есть у РБК).

В начале декабря, перед стартом вакцинации, об однозначной готовности сделать прививку говорили 9% россиян, в конце декабря — 13%. А к 13–14 января этот показатель вырос до 16%. Увеличилось и число граждан, заявивших, что они «скорее готовы» пройти вакцинацию (с 19–21 до 24%).

Незначительно (с 42 до 40%) снизилось число категорических противников вакцинации. Как отмечает Superjob, не желающие прививаться от COVID-19 говорят о недоверии к вакцине, нехватке информации о результатах испытаний, противопоказаниях и побочных эффектах. Часть опрошенных ждут, когда в гражданский оборот поступят другие вакцины — как от отечественных, так и от иностранных производителей. Не хотят прививаться граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями. Переболевшие коронавирусом не понимают, на какой период хватит их иммунитета и насколько им целесообразно вакцинироваться.

Несмотря на рост показателей, число людей, лояльно относящихся к вакцинации, к середине января приблизилось лишь к августовским показателям, когда о готовности сделать прививку говорили 41% опрошенных. Для сравнения: весной (когда эпидемия только набирала обороты и власти регионов вводили первые запреты) привиться были готовы 64% респондентов. Минимума (30%) этот показатель достиг в начале декабря.