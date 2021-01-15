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Число желающих привиться от COVID в России вернулось к летнему уровню

Большинство россиян по-прежнему говорят о недоверии к российской вакцине и нехватке информации о результатах испытаний
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За последние недели в России выросло число тех, кто готов сделать прививку от COVID-19 в ближайшее время. Но процент желающих вакцинироваться по-прежнему далек от весенних показателей, свидетельствуют результаты опроса портала Superjob (есть у РБК).

В начале декабря, перед стартом вакцинации, об однозначной готовности сделать прививку говорили 9% россиян, в конце декабря — 13%. А к 13–14 января этот показатель вырос до 16%. Увеличилось и число граждан, заявивших, что они «скорее готовы» пройти вакцинацию (с 19–21 до 24%).

Незначительно (с 42 до 40%) снизилось число категорических противников вакцинации. Как отмечает Superjob, не желающие прививаться от COVID-19 говорят о недоверии к вакцине, нехватке информации о результатах испытаний, противопоказаниях и побочных эффектах. Часть опрошенных ждут, когда в гражданский оборот поступят другие вакцины — как от отечественных, так и от иностранных производителей. Не хотят прививаться граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями. Переболевшие коронавирусом не понимают, на какой период хватит их иммунитета и насколько им целесообразно вакцинироваться.

Число готовых привиться россиян не догнало показатели первой волны
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Несмотря на рост показателей, число людей, лояльно относящихся к вакцинации, к середине января приблизилось лишь к августовским показателям, когда о готовности сделать прививку говорили 41% опрошенных. Для сравнения: весной (когда эпидемия только набирала обороты и власти регионов вводили первые запреты) привиться были готовы 64% респондентов. Минимума (30%) этот показатель достиг в начале декабря.

Опрос желающих вакцинироваться показал, что при наличии выбора московский препарат «Спутник V» предпочли бы в два раза больше граждан, чем новосибирский «ЭпиВакКорона»: 21 и 10% респондентов соответственно. Для 29% опрошенных препарат не важен.

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Всего в опросе Superjob приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 378 населенных пунктов во всех федеральных округах. Опрос проводился 13–14 января 2021 года.

Автор
Артем Филипенок
коронавирус вакцинация прививка антипрививочники
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