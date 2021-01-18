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Прокуратура начала проверку после схода лавины в Домбае

Фото: Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Фото: Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

Прокуратура Карачаевска начала проверку из-за схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

На место происшествие выехали прокурор города со своим заместителем и правоохранители. В ходе надзорной проверки прокуратура намерена оценить действия уполномоченных органов.

В администрации Карачаевска РБК сообщили, что поиски пострадавших ведутся, но пока никого не обнаружили. Он уточнил, что сейчас канатная дорога не работает для туристов, она функционирует только в рамках спасательной операции. «На месте работают МВД, МЧС, кинологи с собаками», — добавили в администрации.

Спасательная операция на месте схода лавины в Домбае. Видео
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Сход лавины на горнолыжном курорте у горы Мусса-Ачитара произошел 18 января. По предварительным данным, на горнолыжной трассе во время инцидента могли находиться от четырех до 12 человек. Под лавиной также могли оказаться два вагончика проката горнолыжного снаряжения. Кроме того, было повреждено кафе.

Как рассказал РБК начальник Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев, после продолжительного снегопада сотрудники службы стреляли в лавинный очаг, который угрожал опорам канатной дороги. «Наша лавина пошла, но она в совсем другое место идет, там овраг, ложбина, в эту ложбину она пошла и остановилась. А соседняя, очаг Б, от сейсмической волны или сама по себе, точно не знаем, примерно в это же время сошла», — пояснял он. Внизу был учебный подъемник, канатные дороги курорта не работали, район был закрытый. Однако по какой-то причине около подъемника оказались люди.

 

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