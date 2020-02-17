Что случилось за день. Главные новости РБК

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Глава столичной полиции подал в отставку, первая заразившаяся коронавирусом россиянка, Госсовет предложил смягчить УК для бизнеса, сменился посол России в Венесуэле — главные новости в обзоре РБК

Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Глава полиции Москвы подал в отставку

Генерал-майор Сергей Плахих, заместитель начальника ГУ МВД по Москве и глава столичной полиции, написал рапорт об отставке. Перестановки также планируются в руководстве УМВД некоторых столичных округов.

В отставку 56-летний генерал-майор подал в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Плахих работал в милиции с 1985 года, с 1991 по 1993 год служил в Бишкеке, а затем в Саратовской области. В 2000 году он возглавил криминальную милицию подмосковного города Железнодорожный. С 2017 года он возглавляет полицию Москвы.

Сменить Плахих, предположительно, должен генерал-майор Игорь Зиновьев. Сейчас он руководитель УВД по Центральному административному округу Москвы.

Также новую должность должен получить генерал-майор Анатолий Фещук, который сейчас возглавляет управление полиции по Северо-Западному административному округу. Он возглавит УВД по ЗАО. Бывший глава этого управления Андрей Пучков покинул свой пост после скандала с делом Ивана Голунова.

Первый случай заражения россиянина коронавирусом

До этого в России было зафиксировано два случая заражения новым коронавиурсом, однако заболевшими были гражданами Китая. Первым гражданином России, зараженным коронавиурсом, оказалась пассажирка круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Иокогамы.