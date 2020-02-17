Что случилось за день. Главные новости РБК

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Глава полиции Москвы подал в отставку
Генерал-майор Сергей Плахих, заместитель начальника ГУ МВД по Москве и глава столичной полиции, написал рапорт об отставке. Перестановки также планируются в руководстве УМВД некоторых столичных округов.
- В отставку 56-летний генерал-майор подал в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Плахих работал в милиции с 1985 года, с 1991 по 1993 год служил в Бишкеке, а затем в Саратовской области. В 2000 году он возглавил криминальную милицию подмосковного города Железнодорожный. С 2017 года он возглавляет полицию Москвы.
- Сменить Плахих, предположительно, должен генерал-майор Игорь Зиновьев. Сейчас он руководитель УВД по Центральному административному округу Москвы.
- Также новую должность должен получить генерал-майор Анатолий Фещук, который сейчас возглавляет управление полиции по Северо-Западному административному округу. Он возглавит УВД по ЗАО. Бывший глава этого управления Андрей Пучков покинул свой пост после скандала с делом Ивана Голунова.
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