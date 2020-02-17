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Что случилось за день. Главные новости РБК

Глава столичной полиции подал в отставку, первая заразившаяся коронавирусом россиянка, Госсовет предложил смягчить УК для бизнеса, сменился посол России в Венесуэле — главные новости в обзоре РБК
Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Глава полиции Москвы подал в отставку

Генерал-майор Сергей Плахих, заместитель начальника ГУ МВД по Москве и глава столичной полиции, написал рапорт об отставке. Перестановки также планируются в руководстве УМВД некоторых столичных округов.

  • В отставку 56-летний генерал-майор подал в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Плахих работал в милиции с 1985 года, с 1991 по 1993 год служил в Бишкеке, а затем в Саратовской области. В 2000 году он возглавил криминальную милицию подмосковного города Железнодорожный. С 2017 года он возглавляет полицию Москвы. 
  • Сменить Плахих, предположительно, должен генерал-майор Игорь Зиновьев. Сейчас он руководитель УВД по Центральному административному округу Москвы.
  • Также новую должность должен получить генерал-майор Анатолий Фещук, который сейчас возглавляет управление полиции по Северо-Западному административному округу. Он возглавит УВД по ЗАО. Бывший глава этого управления Андрей Пучков покинул свой пост после скандала с делом Ивана Голунова.

Первый случай заражения россиянина коронавирусом

До этого в России было зафиксировано два случая заражения новым коронавиурсом, однако заболевшими были гражданами Китая. Первым гражданином России, зараженным коронавиурсом, оказалась пассажирка круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Иокогамы.

  • На лайнере находилось порядка 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. После того как у одного из пассажиров нашли коронавирус, судно поставили на карантин в японском порту. Сейчас на борту уже 454 зараженных.
  • Россиянку вывезли с судна и доставили в госпиталь. С ней в контакте находится посольство, однако вывозить ее в Россию пока не планируют.
  • На борту остаются еще 23 гражданина России.

В Госсовете предложили смягчить Уголовный кодекс для предпринимателей

Рабочая группа Госсовета — консультативного органа при президенте, который должен обрести новый статус после внесения поправок в Конституцию, — предложила поменять законодательство в сфере экономических преступлений. Уголовный кодекс группа предложила смягчить.

  • Так, среди предложений — отмена статьи «Невыплата зарплаты» (145.1, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Из Уголовного кодекса могут исключить и ответственность за неисполнение контрактов.
  • Вместо лишения свободы экономических преступников предлагают чаще наказывать штрафами, кратными сумме ущерба. Для бизнесменов уточнят и ст. 210 УК (создание организованного преступного сообщества). Ее смягчение уже одобрила Госдума. Раньше на статью жаловался Владимир Путин, который говорил, что под нее можно подвести «совет директоров любой организации».
  • Для следователей, которые возбуждают необоснованные дела против бизнесменов, ответственность, напротив, предлагают ужесточить. Расширенные полномочия для надзора над следствием может получить прокуратура.

Путин сменил посла России в Венесуэле

Владимир Заемский проработал в Венесуэле с 2009 года, застав все основные этапы развития политического и экономического кризиса в стране. На его место должен прийти Сергей Мелик-Багдасаров, который сейчас занимает пост замглавы латиноамериканского департамента МИДа.

  • Мелик-Багдасаров имеет опыт работы в Латинской Америке. Раньше он был первым секретарем российского посольства в Аргентине. Оттуда он перешел в посольство в Испании и только после этого вернулся работать в центральный аппарат МИДа в Москву.
  • Перед уходом в отставку Владимир Заемский получил из рук Николаса Мадуро орден Франсиско Миранды I степени и копию сабли Симона Боливара — национального героя Венесуэлы.
  • Смена посла происходит на фоне тяжелейшего кризиса в стране. В середине февраля в страну вернулся лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Хуан Гуаидо, которого поддерживают страны Запада и большая часть Латинской Америки. Во время своего международного турне он посетил Вашингтон, где в его присутствии Дональд Трамп пообещал «сокрушить» власть Мадуро.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, последние новости
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Начальник московской полиции подал в отставку
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Первая россиянка заразилась коронавирусом
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В Госсовете предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
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