В Госсовете предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Предложения содержатся в проекте перечня поручений президента по итогам заседания группы Госсовета по направлению «Промышленность». Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к группе. Проект составлен по итогам заседания группы 12 февраля.
Госсовет был создан в 2000 году указом президента как консультативный орган. Возглавляет Госсовет президент, туда также входят спикеры обеих палат парламента, главы регионов, представители правительства и полпредств. В составе Госсовета организованы 16 рабочих групп по разным сферами деятельности, в том числе «Здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление» и «Промышленность». В январе 2020 года президент в обращении к парламенту предложил изменения в Конституцию, которые предполагают в том числе изменение статуса Госсовета и закрепление его в Основном законе.
Как в Госсовете предложили смягчить уголовный кодекс
- Среди предложенных рабочей группой президенту поручений для правительства — отмена статьи Уголовного кодекса «Невыплата зарплаты» (145.1 УК, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет), а также исключение уголовной ответственности за неисполнение контрактов. «Следует точнее разграничивать гражданско-правовые споры и преступления в сфере экономики, особенно в случае с неисполнением контрактов «в силу факторов, не связанных с наличием умысла», поясняется в документе.