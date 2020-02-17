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В Госсовете предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Госсовет предложил ввести наказания для следователей за необоснованные экономические уголовные дела, а для судей — за аресты по ним. Рабочая группа также предложила отменить уголовную ответственность за невыплату зарплаты
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Предложения содержатся в проекте перечня поручений президента по итогам заседания группы Госсовета по направлению «Промышленность». Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к группе. Проект составлен по итогам заседания группы 12 февраля.

Госсовет был создан в 2000 году указом президента как консультативный орган. Возглавляет Госсовет президент, туда также входят спикеры обеих палат парламента, главы регионов, представители правительства и полпредств. В составе Госсовета организованы 16 рабочих групп по разным сферами деятельности, в том числе «Здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление» и «Промышленность». В январе 2020 года президент в обращении к парламенту предложил изменения в Конституцию, которые предполагают в том числе изменение статуса Госсовета и закрепление его в Основном законе.

Как в Госсовете предложили смягчить уголовный кодекс

  • Среди предложенных рабочей группой президенту поручений для правительства — отмена статьи Уголовного кодекса «Невыплата зарплаты» (145.1 УК, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет), а также исключение уголовной ответственности за неисполнение контрактов. «Следует точнее разграничивать гражданско-правовые споры и преступления в сфере экономики, особенно в случае с неисполнением контрактов «в силу факторов, не связанных с наличием умысла», поясняется в документе.

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  • Рабочая группа также предлагает разработать механизмы замены лишения свободы за экономические преступления на штрафы, кратные ущербу по делу.
  • Предусмотрено в числе инициатив и расширение полномочий прокуратуры по отношению к следствию и оперативно-разыскным органам, а также увеличение для прокуроров сроков рассмотрения и возможной отмены постановления о возбуждении дела. Сейчас прокурор, согласно УПК, может отменить постановление о возбуждении уголовного дела в течение суток после того, как получает материалы (хотя есть и исключения).
  • Верховному суду предлагается обобщить судебную практику по экономическим делам, которая поможет в согласовании этих предложений.
  • Авторы предложений рекомендуют ужесточить ответственность для следователей, возбуждающих «необоснованные» уголовные дела по экономическим преступлениям, и судей, назначающих по ним меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • Кроме того, рабочая группа предлагает уточнить ограничения на использование статьи 210 УК (создание организованного преступного сообщества) в отношении предпринимателей. Согласно концепции авторов, следствие должно будет «доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели». Вопрос ограничения использования статьи об организованном преступном сообществе против бизнесменов ранее поднимал президент. Владимир Путин отмечал, что под эту статью «можно подвести совет директоров любой организации». В декабре он внес соответствующий законопроект, который 13 февраля Госдума приняла в первом чтении.

Инициативы рабочей группы Госсовета появились в результате совместных обсуждений с бизнес-сообществом и предпринимателями и направлены на то, чтобы «снизить давление на бизнес, сделать его не сверхрисковой деятельностью», заявили РБК в министерстве промышленности и науки Тульской области. Инициативы готовили в том числе Ростех, Торгово-промышленная палата, РСПП, Росатом, Роскосмос, Союз машиностроителей, «Деловая Россия» и другие организации. В ближайшее время проект перечня будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти для рассмотрения и согласования, затем в течение двух месяцев итоговая версия проекта будет направлена в администрацию президента, уточнили в министерстве.

Авторы: Инна Сидоркова, Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова
Теги: Госсовет, Уголовный кодекс, экономические преступления
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