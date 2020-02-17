В Госсовете предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Госсовет предложил ввести наказания для следователей за необоснованные экономические уголовные дела, а для судей — за аресты по ним. Рабочая группа также предложила отменить уголовную ответственность за невыплату зарплаты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Предложения содержатся в проекте перечня поручений президента по итогам заседания группы Госсовета по направлению «Промышленность». Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к группе. Проект составлен по итогам заседания группы 12 февраля.

Госсовет был создан в 2000 году указом президента как консультативный орган. Возглавляет Госсовет президент, туда также входят спикеры обеих палат парламента, главы регионов, представители правительства и полпредств. В составе Госсовета организованы 16 рабочих групп по разным сферами деятельности, в том числе «Здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление» и «Промышленность». В январе 2020 года президент в обращении к парламенту предложил изменения в Конституцию, которые предполагают в том числе изменение статуса Госсовета и закрепление его в Основном законе.

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