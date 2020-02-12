Гуаидо объявил о возвращении в Венесуэлу после «международного тура»

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о возвращении в страну в «ближайшие часы». Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу политика.

Там уточнили, что это произойдет после «международного тура», в рамках которого Гуаидо, в частности, посетил ЕС и США. Предполагается, что он прилетит в главный аэропорт Каракаса Майкетия. Власти Венесуэлы под руководством президента Николаса Мадуро запрещали Гуаидо покидать страну, на родине ему грозит арест.

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