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Госдума одобрила смягчение статьи о преступном сообществе для бизнеса

Согласно поправкам к УК, участниками организованного преступного сообщества не будут считаться сотрудники компании, совершившие экономическое преступление, только на основании того, что они работали в одной организации
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий применение ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении бизнеса.

Законопроект внес на рассмотрение Госдумой президент России Владимир Путин в конце декабря 2019 года. Ранее Путин отмечал, что под эту статью «можно подвести совет директоров любой организации».

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«Недопустимо, когда совершившие экономическое преступление предприниматели осуждаются по той же статье, что и члены ОПГ, только из‑за того, что компания, в которой они работают, имеет организационно-штатную структуру. Принятая сегодня в первом чтении инициатива президента позволит исключить такие ситуации», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с поправками к ст. 210 под ее действие сотрудники компаний, их учредители, руководители и работники не будут подпадать только лишь на основании того, что они там работали. С другой стороны, если же организация или структурное подразделение в компании были специально созданы для «совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений», то на нее это смягчение не распространяется, пояснял председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Кроме того, Госдума одобрила законопроект, смягчающий ответственность за нарушение требований валютного законодательства. В соответствии с ним за нарушение обязанности по репатриации валюты предусматривается административная ответственность, к уголовной же ответственности по ст. 193 УК будут привлекать только тех, кто ранее уже был подвергнут административному наказанию за подобные преступления.

Поправки также повышают пороговую сумму, когда данное нарушение будет считаться совершенным в особо крупном размере, — с 9 до 100 млн руб.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предлагаемые изменения будут способствовать формированию «благоприятного делового климата в стране», а также снижать риски ведения предпринимательской деятельности.

Авторы: Мария Лисицына, Евгений Калюков
Теги: бизнес, ОПС, Госдума РФ
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