Госдума одобрила смягчение статьи о преступном сообществе для бизнеса

Согласно поправкам к УК, участниками организованного преступного сообщества не будут считаться сотрудники компании, совершившие экономическое преступление, только на основании того, что они работали в одной организации

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий применение ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении бизнеса.

Законопроект внес на рассмотрение Госдумой президент России Владимир Путин в конце декабря 2019 года. Ранее Путин отмечал, что под эту статью «можно подвести совет директоров любой организации».

«Недопустимо, когда совершившие экономическое преступление предприниматели осуждаются по той же статье, что и члены ОПГ, только из‑за того, что компания, в которой они работают, имеет организационно-штатную структуру. Принятая сегодня в первом чтении инициатива президента позволит исключить такие ситуации», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с поправками к ст. 210 под ее действие сотрудники компаний, их учредители, руководители и работники не будут подпадать только лишь на основании того, что они там работали. С другой стороны, если же организация или структурное подразделение в компании были специально созданы для «совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений», то на нее это смягчение не распространяется, пояснял председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.