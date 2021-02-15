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Fix Price на IPO, спор единороссов из-за митингов. Главные новости РБК

Лавров объяснил свои слова о разрыве отношений с ЕС, депутат «Единой России» предложил смягчить законы о митингах вопреки позиции партии, Fix Price выходит на IPO, внешняя торговля России в 2020 году — главные новости РБК

Лавров завил о начавшемся разрыве отношений с Европой

Глава российского МИДа прокомментировал свое же высказывание, прозвучавшее 12 февраля, о том, что Россия готова в случае новых санкций разорвать отношения с Европой. По словам Лаврова, процесс разрыва отношений начался еще несколько лет назад, и Брюссель сам последовательно разрушает каналы коммуникации.

  • Поворотным пунктом в отношениях с ЕС, уверен министр, стал 2014 год и переворот на Украине. «Евросоюз показал по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, что была достигнута властью и оппозицией. Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза», — заявил Лавров.
  • После этого «ЕС разрушил все без исключения механизмы», сказал министр. В частности, были заморожены регулярные саммиты на высшем уровне, встречи членов российского правительства с еврокомиссарами и председателем Еврокомиссии, более 20 секторальных диалогов, ежегодные встречи российского министра иностранных дел с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам.
  • Заявления Лаврова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. Тот не оставил слова коллеги без комментария и заметил, что в 2014 году Евросоюз поддержал народ Украины «в его стремлении к демократии и верховенству закона», а поводом для санкций «послужила аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины».
  • Слова Лаврова о разрыве отношений с Европой уже комментировали ранее в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что слова министра были вырваны из контекста и искажены. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы», — объяснял Песков.

Депутат «Единой России» поспорил с партией о наказаниях за митинги

Андрей Барышев, который представляет Челябинскую область, внес в Госдуму законопроект, который подразумевает отмену наказаний за отдельные правонарушения на массовых акциях. В «Единой России» заявили, что эту инициативу не согласовывали.

  • Барышев в пояснительной записке указал на то, что в действующем законодательстве не раскрыты понятия «массовое присутствие граждан» и «группа граждан». Это значит, что «любое скопление граждан, не попадающее под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности», заключил он. Эту норму он назвал абсурдной.
  • Депутат предложил исключить из КоАП несколько подобных норм: ст. 20.2.2 КоАП (предусматривает ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах), ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 (об ответственности участника акции за нарушение порядка ее проведения и нанесения ущерба здоровью граждан и имуществу без состава уголовного преступления).
  • В «Единой России» предложения Барышева понимания не встретили. Первый зампред фракции Андрей Исаев заявил, что «с фракцией данный законопроект не был согласован, и фракция о нем уведомлена не была». А единоросс Дмитрий Вяткин (известный как автор нескольких инициатив об ужесточении законодательства о митингах и иноагентах) и вовсе обвинил сопартийца в «создании информационного шума».
  • Барышеву не впервой идти против мнения партии. В 2013 году его исключили из «Единой России» за «дискредитацию» тогдашнего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Правда, через год его в партии восстановили, а губернатор, которого защищала «Единая Россия», несколько лет спустя стал фигурантом уголовного дела и был объявлен в международный розыск. У него нашли имущества на 3 млрд руб.

Fix Price выходит на биржу

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Fix Price, одна из крупнейших сетей ретейлеров России, запланировала IPO. Ценные бумаги компания намерена разместить на биржах Москвы и Лондона.

  • Окончательное решение о размещении пока не принято, и кроме того, в компании предупреждают, что акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO.
  • Свои акции в ходе IPO могут продать компании, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину, а также структуры Marathon Group и Goldman Sachs Group. Ломакин и Хачатрян владеют по 41,7% акций ретейлера, Marathon Group Александра Винокурова контролирует 9,9%, Goldman Sachs — 4%, топ-менеджмент — 2,3%.
  • Сеть Fix Price, первые магазины которой были открыты в 2007 году, работает по модели фиксированных цен. Стоимость единицы товара изначально была привязана к курсу доллара и в начале работы сеть торговала по принципу «все по 30 рублей». Но сегодня в магазинах есть несколько категорий цен; в целом стоимость каждого товара не превышает 250 руб. Выручка Fix Price в 2020 году выросла на 33%, до 190,1 млрд руб., чистая прибыль — на 33%, до 17,6 млрд руб. Стоимость сети Bloomberg оценивает приблизительно в $6 млрд.

С кем торговала Россия в 2020 году

Федеральная таможенная служба представила данные по внешней торговле России за прошлый год. РБК проанализировал их и собрал основные выводы.

  • Российский экспорт товаров составил $338,2 млрд (минус 20,7% к предыдущему году), вернувшись на уровень 2015–2017 годов. Импорт составил $233,7 млрд.
  • В 2020 году впервые за два десятилетия на экспорт энергоносителей (нефть, газ, уголь) пришлось меньше половины российского экспорта в стоимостном выражении (49,6%). Основная причина этого — обвал цен на нефть, из-за которого стоимость экспортируемого сырья сократилась на 41% при сокращении физического объема поставок лишь на 11%. Но с учетом руды, соли и других минеральных ресурсов доля сырья в экспорте все равно превышает половину.
  • Китай и Германия остались главными торговыми партнерами России в 2020 году, однако товарооборот с КНР сократился на 6,7% (до $104 млрд), с ФРГ — на 21% (до $42 млрд). Оборот внешней торговли России упал практически со всеми основными торговыми партнерами (за исключением Великобритании, куда резко выросли поставки российского золота), но менее глубокий спад торговли с Белоруссией позволил ей выйти на третье место в списке крупнейших торговых партнеров России, потеснив Нидерланды.

Все данные — в материале РБК.

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Танкер следующий в Финляндию, во время отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт

Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Сергей Лавров Евросоюз Единая Россия митинги IPO внешняя торговля
РБК
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