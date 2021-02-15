Fix Price на IPO, спор единороссов из-за митингов. Главные новости РБК

Лавров объяснил свои слова о разрыве отношений с ЕС, депутат «Единой России» предложил смягчить законы о митингах вопреки позиции партии, Fix Price выходит на IPO, внешняя торговля России в 2020 году — главные новости РБК

Лавров завил о начавшемся разрыве отношений с Европой

Глава российского МИДа прокомментировал свое же высказывание, прозвучавшее 12 февраля, о том, что Россия готова в случае новых санкций разорвать отношения с Европой. По словам Лаврова, процесс разрыва отношений начался еще несколько лет назад, и Брюссель сам последовательно разрушает каналы коммуникации.

Поворотным пунктом в отношениях с ЕС, уверен министр, стал 2014 год и переворот на Украине. «Евросоюз показал по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, что была достигнута властью и оппозицией. Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза», — заявил Лавров.

После этого «ЕС разрушил все без исключения механизмы», сказал министр. В частности, были заморожены регулярные саммиты на высшем уровне, встречи членов российского правительства с еврокомиссарами и председателем Еврокомиссии, более 20 секторальных диалогов, ежегодные встречи российского министра иностранных дел с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам.

Заявления Лаврова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. Тот не оставил слова коллеги без комментария и заметил, что в 2014 году Евросоюз поддержал народ Украины «в его стремлении к демократии и верховенству закона», а поводом для санкций «послужила аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины».

Слова Лаврова о разрыве отношений с Европой уже комментировали ранее в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что слова министра были вырваны из контекста и искажены. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы», — объяснял Песков.

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Андрей Барышев, который представляет Челябинскую область, внес в Госдуму законопроект, который подразумевает отмену наказаний за отдельные правонарушения на массовых акциях. В «Единой России» заявили, что эту инициативу не согласовывали.