Fix Price объявил о намерении провести IPO на биржах Москвы и Лондона

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Группа компаний Fix Price, один из крупнейших ретейлеров России, объявила о «потенциальном намерении» ее акционеров продать свои часть принадлежащих им акций путем первичного размещения (IPO) бумаг на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.

В сообщении Fix Price говорится, что в число «продающих акционеров» войдут компании Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину соответственно, а также Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd («дочка» Goldman Sachs Group).

«Акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO», — говорится в сообщении Fix Price.

В Лондоне планируется разместить глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании, соответствующие обыкновенным акциям ретейлера. Бумаги Fix Price, как ожидается, будут допущены к торгам на основном рынке фондовой биржи в Лондоне со вторичным листингом на Московской бирже.

В сообщении говорится, что компания может решить и не размещать бумаги на биржах.