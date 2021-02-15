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Как изменилась за год торговля России с другими странами. Главное

Профицит внешней торговли России по итогам 2020 года намного превзошел негативные ожидания во время первой волны COVID-19. Хотя доля экспорта энергоносителей упала до 20-летнего минимума, поставки еды и драгметаллов выросли на 50%
Танкер следующий в Финляндию, во время отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт
Танкер следующий в Финляндию, во время отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Чистый экспорт не опустился ниже $100 млрд

Итоги внешней торговли России в 2020 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), оказались намного лучше пессимистичных ожиданий на фоне первой волны COVID-19. Российский экспорт товаров составил $338,2 млрд (минус 20,7% к предыдущему году), вернувшись на уровень 2015–2017 годов. Импорт по стоимости ($233,7 млрд) не намного отстал от показателей предыдущих двух лет. В результате чистый экспорт превысил $100 млрд и сложился на уровне 2016 года. Положительный баланс внешней торговли поддержал ВВП, который за кризисный 2020 год, по первой оценке Росстата, упал на 3,1%, тогда как Минэкономразвития ожидало сокращения на 3,8%.

В апреле 2020 года, на пике первой волны пандемии, Банк России оценивал, что экспорт товаров в 2020 году обвалится до $250 млрд, а импорт — до $207 млрд (с поправкой на то, что методология ЦБ в части экспорта/импорта товаров несколько отличается от методологии ФТС). Столь пессимистичный прогноз объяснялся прежде всего мощным падением цен на нефть: ЦБ весной исходил из среднегодовой цены $27 за баррель Urals — по факту она составила $41,7. Рейтинговое агентство НКР в апреле даже допускало, что торговый баланс России может перейти к дефициту во втором квартале 2020 года (в итоге этого не произошло).

В конце июля Банк России повысил свой прогноз до $286 млрд (экспорт) и $228 млрд (импорт), но итоговые показатели года все равно оказались лучше. Это связано прежде всего с восстановлением цен на энергоносители (например, газ в Европе подорожал к декабрю до максимума с марта 2019 года), в результате чего товарный экспорт России в четвертом квартале вырос на 18% к третьему кварталу (до $94 млрд).

Экспорт сырья на минимуме с 1999 года

Несмотря на восстановление цен на нефть и газ во второй половине 2020 года до относительно комфортных для России уровней, по итогам года доля экспорта минерального сырья (группы 25–27 товарной номенклатуры, около 95% экспорта приходится на нефть, нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ, оставшееся — руды, соли, мел, пески, гравий и другое) упала до 51% — минимума с 1999 года (в абсолютном выражении — до минимума с 2005 года).

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Впервые за два десятилетия на экспорт энергоносителей (нефть, газ, уголь) пришлось меньше половины общего российского экспорта (49,6%). Поставки за рубеж российской сырой нефти в 2020 году упали на 11% в натуральном выражении и на 41% в стоимостном — до $72,4 млрд, поставки трубопроводного газа — на 10% в натуральном выражении и на 40% в стоимостном — до $25,2 млрд.

Рост вывоза золота и продовольствия

Частично компенсировать падение нефтегазового экспорта российским компаниям удалось за счет продовольствия, сельскохозяйственного сырья и драгоценных металлов. Эти категории (плюс «текстиль, текстильные изделия и обувь») показали экспортный рост в денежном выражении в 2020 году. Суммарный экспорт продовольствия и драгметаллов увеличился в 1,5 раза, до $60 млрд (с $40 млрд в 2019 году).

Рост поставок пшеницы, растительного масла, свинины, мяса домашней птицы и т.д. в прошлом году впервые в истории России позволил практически уравнять импорт и экспорт продовольствия и сырья для его производства. До 2014 года продовольственный импорт существенно опережал экспорт, но обесценение рубля, эмбарго в отношении западных продуктов питания и политика импортозамещения привели к стабильному росту экспорта этих товаров из России.

Резкий рост экспорта золота из России — в три раза, до $18,5 млрд, — был обусловлен прежде всего отказом Банка России от закупок драгметалла на внутреннем рынке в свои резервы. Также в прошлом году власти разрешили выдавать на вывоз золота генеральные лицензии (а не только разовые) золотодобытчикам наравне с банками. Более 90% поставок золота из России номинально идут в Великобританию (в Лондон как торговый хаб), но часть драгметалла затем вывозится в страны конечного потребления. В 2020 году вырос не только экспорт золота, но и экспорт палладия — в 1,5 раза (до $6,45 млрд). Самая большая доля российского палладия (27%) отправляется в США, 23% — в ту же Великобританию.

Белоруссия вышла на третье место среди партнеров России

Китай и Германия остались главными торговыми партнерами России в 2020 году, однако товарооборот с КНР сократился на 6,7% (до $104 млрд), с ФРГ — на 21% (до $42 млрд). Оборот внешней торговли России упал практически со всеми основными торговыми партнерами (за исключением Великобритании, куда резко выросли поставки российского золота), но менее глубокий спад торговли с Белоруссией позволил ей выйти на третье место в списке крупнейших торговых партнеров России, потеснив Нидерланды.

Товарооборот России и Белоруссии, по данным ФТС, снизился на 15%, тогда как России с Нидерландами — на 41%, с Турцией, Италией, Южной Кореей — примерно на 20%.

Автор
Иван Ткачёв
внешняя торговля экспорт импорт ФТС
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