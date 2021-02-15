Как изменилась за год торговля России с другими странами. Главное

Профицит внешней торговли России по итогам 2020 года намного превзошел негативные ожидания во время первой волны COVID-19. Хотя доля экспорта энергоносителей упала до 20-летнего минимума, поставки еды и драгметаллов выросли на 50%

Танкер следующий в Финляндию, во время отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Чистый экспорт не опустился ниже $100 млрд

Итоги внешней торговли России в 2020 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), оказались намного лучше пессимистичных ожиданий на фоне первой волны COVID-19. Российский экспорт товаров составил $338,2 млрд (минус 20,7% к предыдущему году), вернувшись на уровень 2015–2017 годов. Импорт по стоимости ($233,7 млрд) не намного отстал от показателей предыдущих двух лет. В результате чистый экспорт превысил $100 млрд и сложился на уровне 2016 года. Положительный баланс внешней торговли поддержал ВВП, который за кризисный 2020 год, по первой оценке Росстата, упал на 3,1%, тогда как Минэкономразвития ожидало сокращения на 3,8%.

В апреле 2020 года, на пике первой волны пандемии, Банк России оценивал, что экспорт товаров в 2020 году обвалится до $250 млрд, а импорт — до $207 млрд (с поправкой на то, что методология ЦБ в части экспорта/импорта товаров несколько отличается от методологии ФТС). Столь пессимистичный прогноз объяснялся прежде всего мощным падением цен на нефть: ЦБ весной исходил из среднегодовой цены $27 за баррель Urals — по факту она составила $41,7. Рейтинговое агентство НКР в апреле даже допускало, что торговый баланс России может перейти к дефициту во втором квартале 2020 года (в итоге этого не произошло).

В конце июля Банк России повысил свой прогноз до $286 млрд (экспорт) и $228 млрд (импорт), но итоговые показатели года все равно оказались лучше. Это связано прежде всего с восстановлением цен на энергоносители (например, газ в Европе подорожал к декабрю до максимума с марта 2019 года), в результате чего товарный экспорт России в четвертом квартале вырос на 18% к третьему кварталу (до $94 млрд).