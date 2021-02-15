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Политика ,  
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Единоросс предложил исключить «абсурдную» норму о митингах из КоАП

Депутат от «Единой России» предложил устранить «абсурдность» законодательства, которая позволяет силовикам действовать на свое усмотрение на массовых мероприятиях. Это позволит «разрядить напряженность в обществе», полагает он

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев, который представляет Челябинскую область, внес в Госдуму законопроект, который подразумевает отмену наказаний за отдельные правонарушения на массовых акциях. Норма, по его мнению, позволит «разрядить напряженность в обществе». Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Автор законопроекта предлагает исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Эти нормы регулируют ответственность участника акции за нарушение порядка ее проведения, а также в случае, если его действия причинили вред здоровью граждан или имуществу, но не подразумевает уголовно наказуемого деяния. Кроме того, депутат предлагает отменить другую норму: ст. 20.2.2 КоАП, которая предусматривает ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.

Госдума приняла закон о повышении штрафов для митингующих
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Депутат от «Единой России» в пояснительной записке отметил, что в действующем законодательстве не раскрыты понятия «массовое присутствие граждан» и «группа граждан». Это значит, что «любое скопление граждан, не попадающее под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности».

«На сегодняшний день правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти», — написал в пояснительной записке Барышев. Он также добавил, что принятие нормы «позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти».

Очереди на одиночные пикеты предложили признать митингом
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутат указал, что предлагаемые к исключению нормы дублируют другие составы правонарушений, которые уже есть в КоАП — например, мелкое хулиганство. Законопроект зарегистрирован. Документы направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину.

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10 февраля Госдума приняла закон о повышении штрафов для митингующих. Например, согласно новой норме, штраф за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов составит от двух тысяч до четырех тысяч рублей (до этого — от 500 рублей до 1 тысячи). Автором этой инициативы был депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Ранее в Госдуму внесли еще несколько его законопроектов, которые ужесточают санкции для митингующих и организаторов протестов. В частности, единоросс предложил приравнять к митингам очереди на одиночные пикеты и запретить участвовать в акциях журналистам, освещающим их.

Автор
Максим Ярыгин
митинг Госдума законопроект
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