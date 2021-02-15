Единоросс предложил исключить «абсурдную» норму о митингах из КоАП

Депутат от «Единой России» предложил устранить «абсурдность» законодательства, которая позволяет силовикам действовать на свое усмотрение на массовых мероприятиях. Это позволит «разрядить напряженность в обществе», полагает он

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев, который представляет Челябинскую область, внес в Госдуму законопроект, который подразумевает отмену наказаний за отдельные правонарушения на массовых акциях. Норма, по его мнению, позволит «разрядить напряженность в обществе». Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Автор законопроекта предлагает исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Эти нормы регулируют ответственность участника акции за нарушение порядка ее проведения, а также в случае, если его действия причинили вред здоровью граждан или имуществу, но не подразумевает уголовно наказуемого деяния. Кроме того, депутат предлагает отменить другую норму: ст. 20.2.2 КоАП, которая предусматривает ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.

Депутат от «Единой России» в пояснительной записке отметил, что в действующем законодательстве не раскрыты понятия «массовое присутствие граждан» и «группа граждан». Это значит, что «любое скопление граждан, не попадающее под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности».

«На сегодняшний день правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти», — написал в пояснительной записке Барышев. Он также добавил, что принятие нормы «позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти».