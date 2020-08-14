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Что случилось за день. Главные новости РБК

Рабочие МТЗ прошли колонной в центр Минска, окончательные итоги голосования в Белоруссии, всю информацию об обороне хотят запретить публиковать, декларации о доходах чиновников; главные новости — в обзоре РБК

Белорусские рабочие колоннами вышли протестовать в центр Минска

Глава кабмина Белоруссии Роман Головченко приехал на Минский тракторный завод (МТЗ), чтобы успокоить рабочих, которые остановили работу нескольких цехов. Однако сотрудники предприятия все же направились колонной в центр столицы и дошли до Дома правительства. По дороге к ним присоединились другие протестующие

  • Ранее в пресс-службе завода РБК рассказали, что несколько цехов прекратили работать из-за протестующих сотрудников. Главным требованием рабочих было немедленное реформирование силовых структур и увольнение виновных в избиении, вторым требованием была смена власти в стране. С протестами вышли и рабочие других заводов в Минске.
  • Колонна прошла к Дому правительства по проезжей части. В ее голове участники несли плакат «Мы — работники МТЗ. Мы не овцы, не быдло, не народец».
  • На митинге у Дома правительства собрались несколько тысяч человек. Девушки, которые шли впереди колонны, бросились обнимать военных из Внутренних войск, которые стояли в оцеплении.

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ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов

ЦИК Белоруссии утверждает, что граждане Белоруссии выбрали президентом Александра Лукашенко с результатом 80% голосов, а его соперница Светлана Тихановская получила лишь 10%. Оппозиция не признала итоги выборов, а Тихановская объявила о начале создания совета для передачи власти.

  • По данным ЦИК, согласно окончательным итогам президентских выборов, прошедших 9 августа, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек), за его основную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека). При этом наибольшую поддержку Тихановская получила в Минске, где за нее проголосовали 14,92%, в то время как за Александра Лукашенко — 64,49% избирателей.
  • Тихановская объявила о запуске процедуры создания координационного совета, который должен будет обеспечить передачу ей власти в стране. В совет, по словам Тихановской, должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти, — трудовых коллективов, партий, профсоюзов.
  • Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл совещание по ситуации в строительной отрасли с опровержения сообщений о том, что он покинул страну. «Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают.
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Всю информацию об обороне сделают конфиденциальной

Минобороны предложило ограничить доступ к информации об обороне, которая не является гостайной.

  • Ведомство указывает, что сейчас порядок отнесения информации к гостайне распространяется только на органы госвласти и подведомственные структуры. А в СМИ «размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п.».
  • В законопроекте перечислен список сведений, которые составляют исключение, в частности: сведения, которые должны оставаться в открытом доступе в соответствии с международными соглашениями; сведения о ЧП и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан; сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; информация о состоянии окружающей среды.
  • Главред журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский пояснил РБК, что в этом случае практически вся информация о деятельности Минобороны будет запрещена к распространению. «Скорее всего, перечень сведений, составляющих служебную тайну, будет засекречен по аналогии с гостайной. При этом человек, не имеющий допуска, не знает, что входит в перечень сведений, составляющих гостайну (там аж 119 пунктов)», — подытожил эксперт.

Сбербанк продолжит бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту

Рассылка Сбербанком «технических СМС-сообщений» о переводах от других физлиц останется бесплатной, сообщила РБК пресс-служба банка, уточнив, что сегодня такой рассылкой пользуются менее 3% клиентов. Ранее банк оповещал клиентов через СМС о том, что такая услуга стала платной.

  • В Сбербанке РБК сообщили, что «большинство клиентов банка уже используют новую [платную] модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк-онлайн». «Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода», — добавили в банке.
  • Однако в call-центре Сбербанка по-прежнему продолжают информировать клиентов о том, что бесплатную рассылку уведомлений о переводах отменена, в чем убедился корреспондент РБК.
  • При этом заявляется, что теперь такие сообщения будут приходить клиентам только при условии оформления услуги «Уведомления по карте». Стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт. В СМС своим клиентам Сбербанк сообщает, что изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона.

Чиновники и депутаты отчитались о доходах

По данным декларации, президент России Владимир Путин заработал 9,726 млн руб. По сравнению с 2018 годом доход главы государства увеличился на 1,078 млн руб. — с 8,648 млн. Список задекларированного президентом имущества за год не изменился. Некоторые чиновники и депутаты заработали намного больше.

  • Согласно декларациям о доходах за 2019 год, председатель правительства Михаил Мишустин, возглавивший кабмин в январе этого года, заработал 18,2 млн руб., что на 4% меньше, чем годом ранее (18,9 млн руб.). Доход его супруги составил 54,8 млн руб. Доход бывшего премьера, а ныне зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в 2019 году вырос, составив 11 млн руб. против 9,9 млн руб. годом ранее.
  • Вошедшие в новое правительство министр обороны Сергей Шойгу и курирующий ТЭК и ОПК вице-премьер Юрий Борисов заработали в 2019 году 12,6 млн руб. и 21,9 млн руб. соответственно. Доход Шойгу вырос больше, чем на миллион, у Борисова — на 4,7 млн руб.
  • Депутатом с самым высоким доходом вновь стал основатель ABI Group (мясопереработка и девелопмент) единоросс Григорий Аникеев. Он задекларировал годовой доход 2,352 млрд руб. Это незначительно больше суммы, которую он задекларировал годом ранее, — 2,326 млрд руб. В тройку самых богатых депутатов вошли еще два единороса — Леонид Симановский (1,2 млрд руб.) и Николай Борцов (706 млн руб.). Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал доход в 100,3 млн руб.
Автор: Сергей Саркисян
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