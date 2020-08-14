Что случилось за день. Главные новости РБК

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов

ЦИК Белоруссии утверждает, что граждане Белоруссии выбрали президентом Александра Лукашенко с результатом 80% голосов, а его соперница Светлана Тихановская получила лишь 10%. Оппозиция не признала итоги выборов, а Тихановская объявила о начале создания совета для передачи власти.

По данным ЦИК, согласно окончательным итогам президентских выборов, прошедших 9 августа, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек), за его основную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека). При этом наибольшую поддержку Тихановская получила в Минске, где за нее проголосовали 14,92%, в то время как за Александра Лукашенко — 64,49% избирателей.

Тихановская объявила о запуске процедуры создания координационного совета, который должен будет обеспечить передачу ей власти в стране. В совет, по словам Тихановской, должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти, — трудовых коллективов, партий, профсоюзов.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл совещание по ситуации в строительной отрасли с опровержения сообщений о том, что он покинул страну. «Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают.

Всю информацию об обороне сделают конфиденциальной

Минобороны предложило ограничить доступ к информации об обороне, которая не является гостайной.

Ведомство указывает, что сейчас порядок отнесения информации к гостайне распространяется только на органы госвласти и подведомственные структуры. А в СМИ «размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п.».

В законопроекте перечислен список сведений, которые составляют исключение, в частности: сведения, которые должны оставаться в открытом доступе в соответствии с международными соглашениями; сведения о ЧП и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан; сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; информация о состоянии окружающей среды.

Главред журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский пояснил РБК, что в этом случае практически вся информация о деятельности Минобороны будет запрещена к распространению. «Скорее всего, перечень сведений, составляющих служебную тайну, будет засекречен по аналогии с гостайной. При этом человек, не имеющий допуска, не знает, что входит в перечень сведений, составляющих гостайну (там аж 119 пунктов)», — подытожил эксперт.

Сбербанк продолжит бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту

Рассылка Сбербанком «технических СМС-сообщений» о переводах от других физлиц останется бесплатной, сообщила РБК пресс-служба банка, уточнив, что сегодня такой рассылкой пользуются менее 3% клиентов. Ранее банк оповещал клиентов через СМС о том, что такая услуга стала платной.

В Сбербанке РБК сообщили, что «большинство клиентов банка уже используют новую [платную] модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк-онлайн». «Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода», — добавили в банке.

Однако в call-центре Сбербанка по-прежнему продолжают информировать клиентов о том, что бесплатную рассылку уведомлений о переводах отменена, в чем убедился корреспондент РБК.

При этом заявляется, что теперь такие сообщения будут приходить клиентам только при условии оформления услуги «Уведомления по карте». Стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт. В СМС своим клиентам Сбербанк сообщает, что изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона.

Чиновники и депутаты отчитались о доходах

По данным декларации, президент России Владимир Путин заработал 9,726 млн руб. По сравнению с 2018 годом доход главы государства увеличился на 1,078 млн руб. — с 8,648 млн. Список задекларированного президентом имущества за год не изменился. Некоторые чиновники и депутаты заработали намного больше.