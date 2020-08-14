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Выборы в Белоруссии ,  
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Ряд цехов Минского тракторного завода остановил работу из-за протестов

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Несколько цехов Минского тракторного завода (МТЗ) временно прекратили работать из-за несанкционированного митинга сотрудников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе предприятия.

«Основные цеха работают, отгрузка продукции продолжается», — отметила представитель завода.

Как сообщает белорусское издание «Наша Нива», собрание работников завода происходило за проходной, куда журналистов не пропустили. С улицы были слышны скандирования «Свету!» и «Жыве Беларусь!».

После собрания рабочие и директор завода вышли к журналистам. Директор сообщил, что первая смена МТЗ прекратила работу и неизвестно, приступит ли к работе вторая, передает издание.

Рабочие отметили, что их первоочередным требованием было немедленное реформирование силовых структур и увольнение виновных в избиении, вторым требованием была смена власти в стране, сообщает «Наша Нива».

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В пятницу, 14 августа, на митинги вышли сотрудники более десяти предприятий в Белоруссии. Так, на улицы вышли работники Минского электротехнического завода имени В.И.Козлова (МЭТЗ), Белорусского металлургического завода в Жлобине, мебельной фабрики ЗОВ в Гродно, Белорусской АЭС, «Гроднопромстроя», филиала «Минских кабельных сетей», «ГродноАзота», Бакунинского авторынка в Гомеле и локомотивного депо «Лида» Барановичского отделения Белорусской железной дороги.

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Протесты в Белоруссии начались после завершения президентских выборов и объявления предварительных итогов. Окончательные результаты ЦИК огласила 14 августа. По ее данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,1%.

Теги: Белоруссия, завод, митинг, новости
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