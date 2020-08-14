Ряд цехов Минского тракторного завода остановил работу из-за протестов

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Несколько цехов Минского тракторного завода (МТЗ) временно прекратили работать из-за несанкционированного митинга сотрудников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе предприятия.

«Основные цеха работают, отгрузка продукции продолжается», — отметила представитель завода.

Как сообщает белорусское издание «Наша Нива», собрание работников завода происходило за проходной, куда журналистов не пропустили. С улицы были слышны скандирования «Свету!» и «Жыве Беларусь!».

После собрания рабочие и директор завода вышли к журналистам. Директор сообщил, что первая смена МТЗ прекратила работу и неизвестно, приступит ли к работе вторая, передает издание.

Рабочие отметили, что их первоочередным требованием было немедленное реформирование силовых структур и увольнение виновных в избиении, вторым требованием была смена власти в стране, сообщает «Наша Нива».