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Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны

Александр Лукашенко провел совещание по строительной отрасли, начав его с опровержения своего отъезда из Белоруссии
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Александр Лукашенко проводит совещание по ситуации в строительной отрасли, передает БелТА. Совещание он начал с опровержения сообщений о том, что он покинул страну.

«Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: «Президент покинул страну и находится за границей». Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — сказал он.

Кремль опроверг сообщения о планах встречи Путина с Лукашенко
Политика
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, 2019 год

12 августа о том, что Александр Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным, со ссылкой на источники в администрации президента Белоруссии сообщал политтехнолог Владислав Рогимов в своем Telegram-канале. «По информации от моего источника в АП Белоруссии, Лукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным», — утверждал он. В Кремле эту информацию опровергли. Пресс-служба президента России сообщила, что встреч с Лукашенко в графике Путина сейчас не предусмотрено.

О готовящемся бегстве Александра Лукашенко из страны писали оппозиционные Telegram-каналы, отмечая его отсутствие в публичном пространстве последние несколько дней. Публиковавшиеся государственными СМИ Белоруссии видео совещаний с участием Лукашенко они называли заранее сделанными заготовками.

Video

Во вторник, 12 августа, на территории Белоруссии были замечены два лайнера Ту-134 российских ВКС в модификации, предназначенной для перевозки высшего командного состава.

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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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