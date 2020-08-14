Сбербанк продолжит бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту

Клиенты Сбербанка продолжат получать бесплатные уведомления о переводе, утверждают в его пресс-службе. При этом операторы call-центра банка по-прежнему информируют клиентов об отмене бесплатных СМС с такими данными

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сбербанк продолжит бесплатно присылать своим клиентам «технические СМС-сообщения» о переводах от других физлиц, сообщила РБК пресс-служба банка, уточнив, что сегодня такой рассылкой пользуются менее 3% клиентов.

Ранее 14 августа стало известно о том, что банк уведомил своих клиентов (по СМС, аналогичную информацию предоставляли и в call-центре банка) об отмене бесплатной рассылки уведомлений о поступивших переводах на карту. Чтобы продолжить получать такие сообщения, необходимо подключить платную услугу «Уведомления по карте» (30 руб. в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт), сообщил банк клиентам. В самом Сбербанке на запрос РБК (был направлен 13 августа) не поясняли прямо, в связи с чем введены изменения, когда вступили в силу и какой доли клиентов касаются. Представитель банка лишь говорил, что «раньше [клиенты] получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе на карте», а теперь при подключении платной услуги будут видеть полную информацию о переводе.

Из новых разъяснений банка, поступивших в РБК после публикации материала, следует, что «клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме».

«Большинство клиентов банка уже используют новую [платную] модель информирования с расширенным функционалом в «Сбербанк Онлайн». Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода», — добавили в Сбербанке.