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Финансы ,  
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Сбербанк продолжит бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту

Клиенты Сбербанка продолжат получать бесплатные уведомления о переводе, утверждают в его пресс-службе. При этом операторы call-центра банка по-прежнему информируют клиентов об отмене бесплатных СМС с такими данными
Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 078,02 Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сбербанк продолжит бесплатно присылать своим клиентам «технические СМС-сообщения» о переводах от других физлиц, сообщила РБК пресс-служба банка, уточнив, что сегодня такой рассылкой пользуются менее 3% клиентов.

Ранее 14 августа стало известно о том, что банк уведомил своих клиентов (по СМС, аналогичную информацию предоставляли и в call-центре банка) об отмене бесплатной рассылки уведомлений о поступивших переводах на карту. Чтобы продолжить получать такие сообщения, необходимо подключить платную услугу «Уведомления по карте» (30 руб. в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт), сообщил банк клиентам. В самом Сбербанке на запрос РБК (был направлен 13 августа) не поясняли прямо, в связи с чем введены изменения, когда вступили в силу и какой доли клиентов касаются. Представитель банка лишь говорил, что «раньше [клиенты] получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе на карте», а теперь при подключении платной услуги будут видеть полную информацию о переводе.

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах
Финансы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Из новых разъяснений банка, поступивших в РБК после публикации материала, следует, что «клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме».

«Большинство клиентов банка уже используют новую [платную] модель информирования с расширенным функционалом в «Сбербанк Онлайн». Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода», — добавили в Сбербанке.

Но в call-центре банка клиентов по-прежнему продолжают информировать, что бесплатная рассылка уведомлений о переводах отменена, убедился корреспондент РБК. РБК направил уточняющий запрос в Сбербанк.

У Сбербанка 95,4 млн активных частных клиентов, следует из данных на его сайте. Банк рассылает информацию по карточным транзакциям с помощью СМС- или push-уведомлений (в приложении). Раньше бесплатный тариф СМС-банкинга, без подключения услуги «Уведомления по картам», включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту. Теперь при бесплатном подключении СМС-банкинга клиенту будут приходить только сообщения с кодами для подтверждения операций.

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Другие крупные банки, которые ответили на запрос РБК (ВТБ, Тинькофф Банк, Росбанк, Райффайзенбанк), сообщили, что подобные уведомления предоставляются клиентам при подключении сервиса, который может быть как платным, так и бесплатным (в зависимости от карты, транзакционной активности клиентов, подключенного пакета обслуживания и других факторов).

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, переводы
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