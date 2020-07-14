Что случилось за день. Главные новости РБК

Какие страны готовы принять россиян, Макрон призвал готовиться ко второй волне, «Аэрофлот» раскрыл стратегию до 2028 года, Rusal потребовал сменить менеджмент «Норникеля»; главные новости — в обзоре РБК

Стали известны страны, где ждут российских туристов

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что восемь стран готовы принять российских туристов на «необременительных» условиях уже сейчас.

Среди них — Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В большинстве этих стран, по словам Ломидзе, от российских туристов потребуют справку о пройденном тесте на коронавирус. Также у въезжающих будут измерять температуру.

«Это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас», — отметила она.

В России запрет на международные авиаперелеты будет продолжаться как минимум до 1 августа. Переговоры с другими странами о снятии ограничений должны начаться с 15 июля.

Макрон увидел признаки возвращения коронавируса

Франции удалось пройти первый пик пандемии, остановить коронавирус и «почти вернуться к нормальной жизни», но болезнь может вернуться, поэтому страна должна быть готова к предотвращению второй волны, заявил президент Эмманюэль Макрон.