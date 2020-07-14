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Что случилось за день. Главные новости РБК

Какие страны готовы принять россиян, Макрон призвал готовиться ко второй волне, «Аэрофлот» раскрыл стратегию до 2028 года, Rusal потребовал сменить менеджмент «Норникеля»; главные новости — в обзоре РБК

Стали известны страны, где ждут российских туристов

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что восемь стран готовы принять российских туристов на «необременительных» условиях уже сейчас.

  • Среди них — Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В большинстве этих стран, по словам Ломидзе, от российских туристов потребуют справку о пройденном тесте на коронавирус. Также у въезжающих будут измерять температуру.
  • «Это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас», — отметила она.
  • В России запрет на международные авиаперелеты будет продолжаться как минимум до 1 августа. Переговоры с другими странами о снятии ограничений должны начаться с 15 июля.

Макрон увидел признаки возвращения коронавируса

Франции удалось пройти первый пик пандемии, остановить коронавирус и «почти вернуться к нормальной жизни», но болезнь может вернуться, поэтому страна должна быть готова к предотвращению второй волны, заявил президент Эмманюэль Макрон.

  • Макрон анонсировал введение с 1 августа обязательного масочного режима во всех замкнутых общественных пространствах и заверил, что во Франции есть необходимый запас масок, респираторов и лекарств.
  • По официальным данным, всего в стране коронавирус выявили у 172,3 тыс. человек, умерли более 30 тыс. зараженных. 15 июня французские власти сняли существенную часть связанных с коронавирусом ограничений.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«Аэрофлот» снизит цены на билеты на 30%

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев озвучил премьеру Михаилу Мишустину новую стратегию группы до 2028 года, в которой ставка делается на лоукостер «Победа».

  • Стратегия получила название «30/30», где первые 30 относятся к снижению стоимости билетов в экономклассе на 30%, а вторые — к увеличению объема пассажиропотока на 30 млн человек.
  • Сам «Аэрофлот» станет премиальной компанией и будет заниматься только дальнемагистральными рейсами. Ее остальные направления заберет себе лоукостер «Победа», что и позволит снизить цены на билеты.
  • Савельев отметил, что к столетию «Аэрофлота», которое будет отмечаться в 2023 году, компания планирует перевозить 100 млн человек в год. В 2019 году группа перевезла 60,7 млн человек.

Rusal потребовал сменить руководство «Норникеля»

Основанная Олегом Дерипаской компания Rusal потребовала от совета «Норникеля» и Владимира Потанина сменить руководство. Заявление последовало после серии аварий на предприятиях «Норникеля».

  • Первая произошла на ТЭЦ-3 под Норильском 29 мая: из резервуара разлилось порядка 21 тыс. т топлива. Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 148 млрд руб. 12 июля в Красноярском крае из-за разгерметизации трубопровода вылилось 44,5 т авиакеросина. На этом фоне Потанин предложил партнерам ограничить дивиденды за 2020 год $1 млрд.
  • «Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией», — говорится в заявлении Rusal. Она потребовала поменять команду, перенести головной офис из Москвы в Норильск и «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
  • UC Rusal принадлежит 27,8% «Норникеля». У президента компании Потанина 34,5% компании. Дерипаска несколько лет судился с Потаниным из-за условий продажи пакета акций в размере 4%. В апреле 2020 года тяжба завершилась в пользу UC Rusal.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Новые подробности дел Абызова и «Росгосстраха»

Во вторник суд решил судьбу брата экс-совладельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова, а Следственный комитет сообщил о новых преступлениях экс-министра Михаила Абызова.

  • Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» Сергей Хачатуров был арестован в апреле 2018 года по подозрению в растрате. Сегодня суд в Москве приговорил его к восьми годам колонии. Это на год меньше того, о чем просил прокурор. Защита обещает обжаловать приговор.
  • Следователи выявили причастность экс-министра Михаила Абызова к новым эпизодам преступлений. Речь идет о подкупе на 78 млн руб. при продаже контрольного пакета акций «Сибэко». В начале 2018 года компания перешла Сибирской угольной энергетической компании Алексея Мельниченко.
Автор: Сергей Витько
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