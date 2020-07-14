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«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%

Аэрофлот AFLT ₽81,14 +0,37% Купить
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Компания «Аэрофлот» станет премиальной и займется только дальнемагистральными рейсами, ее остальные направления заберет себе лоукостер «Победа», что позволит снизить цены на билеты в экономклассе на 30%. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мы можем цены в экономклассе уменьшить на 30%», — сообщил Савельев, рассказывая о стратегии развития группы компаний «Аэрофлот» до 2028 года. «Стратегия называется 30/30», — уточнил директор, отметив, что ее разработали в декабре 2019 года и сейчас она «очень актуальна».

«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Бизнес
Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Как пояснил Савельев, «Аэрофлот» и «Победа» используют один и тот же парк самолетов, Boeing 737-800. Однако так как «Аэрофлот» относится к более премиальному сегменту, его самолеты могут перевозить меньше пассажиров. «В «Аэрофлоте» этот Boeing состоит из 156 кресел, потому что у нас есть бизнес-класс, у нас есть кухня, у нас есть экономкласс», — сообщил директор. В лоукостере есть только экономкласс и нет кухонного оборудования, поэтому в его самолетах находится 189 кресел.

Кроме того, машина «Аэрофлота» «разворачивается» за 50 минут, а «Победы» за 25 минут из-за разницы в обслуживании самолетов. Директор также отметил, что лоукостер больше часов в сутки эксплуатирует самолеты. «Эти все параметры позволяют говорить о том, что «Победа» может сегодня дать цены лучше, чем те, которые существуют на рынке», — резюмировал Савельев.

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По оценкам директора, сейчас «Победа» занимает четвертое место в России по пассажиропотоку. Помимо снижения цен на билеты, вторые «30» в плане развития, по словам Савельева, относятся к увеличению пассажиропотока на 30 млн человек.

Директор отметил, что к столетию «Аэрофлота», которое будет отмечаться в 2023 году, компания планирует перевезти 100 млн человек в год. В 2019 году группа перевезла 60,7 млн человек.

Теги: «Аэрофлот», снижение цен, Михаил Мишустин
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