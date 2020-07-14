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Авария с топливом в Норильске ,  
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Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

Основанная Олегом Дерипаской компания UC Rusal потребовала от совета директоров «Норникеля» и Владимира Потанина сменить руководство из-за аварий. Дерипаска и Потанин несколько лет судились из-за акций предприятия
Норникель GMKN ₽17 740 -1,15% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Rusal, один из крупнейших акционеров «Норникеля», выступил с заявлением по поводу ситуации, сложившейся в компании после серии аварий. В Rusal заявили о сомнениях в компетентности руководства «Норникеля» и потребовали от основного владельца, Владимира Потанина, поменять менеджмент и перенести штаб-квартиру из Москвы в Норильск. Заявление поступило в РБК.

UC Rusal принадлежит 27,8% «Норникеля». Владимиру Потанину принадлежит 34,5% компании, он занимает пост президента и председателя правления.

«Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к совету директоров — насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», — говорится в заявлении Rusal.

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Фотогалерея 

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». Сейчас головной офис компании расположен в Москве.

В «Норникеле» отказались от комментариев.

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Владимир Потанин

UC Rusal была основана Олегом Дерипаской, который до введения санкций США был основным собственником компании через холдинг En+ (санкции с Rusal позднее были сняты, одним из условий было снижение контроля со стороны бизнесмена над компанией). Дерипаска несколько лет судился с Владимиром Потаниным из-за условий продажи пакета акций в размере 4%, принадлежавшего Роману Абрамовичу. В 2018 году UC Rusal подала иск в лондонский суд, обвинив Абрамовича и Потанина в сговоре с целью сделать выкуп акций «Норникеля» невыгодным для компании Дерипаски. Суд встал на сторону UC Rusal, и в апреле 2020 года тяжба была закончена.

Видео

Авария на ТЭЦ-3 под Норильском, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, произошла 29 мая. Из резервуара с дизельным топливом разлилось порядка 21 тыс. т нефтепродуктов. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб. — рекордную для России сумму.

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Бизнес
Владимир Потанин

В UC Rusal сумму ущерба, названную Росприроднадзором, называли «неожиданной». «Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время будет созвано заседание совета директоров, на котором управляющий партнер [Владимир Потанин] и менеджмент предложат источники покрытия убытков от такого беспрецедентного штрафа», — заявляли в компании 6 июля.

После аварии под Норильском стало известно еще о нескольких инцидентах с загрязнением окружающей среды, связанных с «Норникелем» и его «дочками». В июне стало известно, что Талнахская обогатительная фабрика (ТОФ, входит в «Норникель») некоторое время сбрасывала загрязненную воду из хвостохранилища на прилегающую территорию. Оттуда отходы, загрязненные тяжелыми металлами, попадали в реку Хараелах. 12 июля произошел еще один инцидент — в Красноярском крае в районе поселка Тухард из-за разгерметизации трубопровода «Норильсктрансгаза» во время перекачки топлива вылилось 44,5 т авиакеросина.

Авторы: Георгий Тадтаев, Светлана Бурмистрова
Теги: UC Rusal, «Норникель»
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