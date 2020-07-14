Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

Основанная Олегом Дерипаской компания UC Rusal потребовала от совета директоров «Норникеля» и Владимира Потанина сменить руководство из-за аварий. Дерипаска и Потанин несколько лет судились из-за акций предприятия

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Rusal, один из крупнейших акционеров «Норникеля», выступил с заявлением по поводу ситуации, сложившейся в компании после серии аварий. В Rusal заявили о сомнениях в компетентности руководства «Норникеля» и потребовали от основного владельца, Владимира Потанина, поменять менеджмент и перенести штаб-квартиру из Москвы в Норильск. Заявление поступило в РБК.

UC Rusal принадлежит 27,8% «Норникеля». Владимиру Потанину принадлежит 34,5% компании, он занимает пост президента и председателя правления.

«Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к совету директоров — насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», — говорится в заявлении Rusal.

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». Сейчас головной офис компании расположен в Москве.