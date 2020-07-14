Пандемия коронавируса , 14 июл, 15:33
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Президент Франции заявил о признаках возвращения коронавируса
Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что коронавирус может вернуться. Об этом он заявил в интервью телеканалам France 2 и TF.
Отвечая на вопрос о риске второй волны, Макрон заметил, что ситуация остается неопределенной. «У нас есть признаки того, что он [коронавирус] все-таки постепенно возвращается», — сказал президент (цитата по Le Figaro).
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