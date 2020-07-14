Президент Франции заявил о признаках возвращения коронавируса

Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что коронавирус может вернуться. Об этом он заявил в интервью телеканалам France 2 и TF.

Отвечая на вопрос о риске второй волны, Макрон заметил, что ситуация остается неопределенной. «У нас есть признаки того, что он [коронавирус] все-таки постепенно возвращается», — сказал президент (цитата по Le Figaro).

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